電動農機補助1/2 汰換燃油機種再加碼最高3萬

省工高效及碳匯農機補助項目涵蓋多樣機種。（農糧署南區分署提供）

2025/08/06 08:38

〔記者蘇福男／高雄報導〕因應淨零排放政策，農業部農糧署鼓勵農友汰換老舊燃油農機，購置電動農機除補助1/2，再加碼汰舊換新最高補助3萬元，9月1日前受理申請。

農糧署南區分署表示，為幫助農友節省人力、提升效率，同時兼顧永續環境，政府推出「省工高效及碳匯農機補助計畫」廣受好評，補助項目涵蓋多樣機種，包含可減少勞力投入的自走式農機、環保型耕作設備及有助碳匯的友善農機等，今年補助措施分為農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機、碳匯農機、省工農機、新研發農機和汰舊換新電動農機等7項。

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其中，申請農事服務機械須有耕作實績，申請農噴無人機須取得民航局發給遙控無人機高級專業操作證，及防檢署空中施作（無人飛行載具）農藥代噴技術人員證書，並經所在地縣市政府核准登記有案。

其餘農機補助措施，只要符合有機、產銷履歷與台灣優良農產品等驗證、溯源農糧產品追溯條碼（QR Code）、經友善環境耕作登錄的農民、農業部輔導且登錄有案的青年農民、花卉產銷班員及參與綠色環境給付計畫有案等其中一項資格，就可申請。相關農機補助資訊，公告於農業部農糧署網站/農糧業務/農機補助專區（https://www.afa.gov.tw）。

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