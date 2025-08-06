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    活動中心成為災時安置與社區韌性關鍵場域

    里級活動中心在地方扮演多功能角色。（南市民政局提供）

    里級活動中心在地方扮演多功能角色。（南市民政局提供）

    2025/08/06 08:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市目前共有515座里活動中心，分布於全市37區649里，尚有30個里尚未設置活動中心。

    活動中心長期扮演基層社區生活與公共服務的空間，不僅是日常休閒與社福活動場域，也可在緊急狀況時轉化為避難安置與物資集散地。這次丹娜絲風災後救災復原工作，災區部份活動中心亦扮演此功能角色。

    根據民政局資料，未設有活動中心的30里多集中於16個區，市府正透過多元方式推動新建，包括土地重劃取得、容積移轉、或配合都市計畫個案變更等，並朝向結合長照、托育、停車場等複合式設施方向規劃，以提升土地使用效益與公共服務整合能力。

    市府亦推動既有活動中心多項措施改善使用效率，包括線上申請租借、公開場地使用頻率，並鼓勵地方社群辦理藝文或學習活動，逐漸發展為里級生活與文化交流的核心據點。

    此外，針對老舊建物，民政局正盤點全市活動中心狀況，研擬分年進行補強與養護計畫，並強化緊急備援設備配置，強化社區在面對突發狀況時的韌性與應變能力。

    市長黃偉哲指出，活動中心除平時作為社福與休閒場域，也能在災時作為安置或物資集散中心。他要求民政局盤點既有活動中心狀況，規劃補強與維護，同時備妥水電備援設備，以因應突發狀況，成為在地連結與支援的重要節點。

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