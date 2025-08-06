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    南投機車汰舊換新最高補助19300元 受理名額過半

    南投淘汰老機車，換購電動機車，最高補助19300元 ，受理名額已過半。（記者張協昇） （記者張協昇攝）

    南投淘汰老機車，換購電動機車，最高補助19300元 ，受理名額已過半。（記者張協昇） （記者張協昇攝）

    2025/08/06 08:08

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣環保局為避免老舊機車排放廢氣，影響空氣品質，今年度推出淘汰老舊機車換購新車及新購電動二輪車補助方案，包含中央補助，每輛最高補助達19300元，自3月25日起開放申請後，民眾申請十分踴躍，受理名額已過半，補助方案於預算用罄後，將不再受理，呼籲民眾把握機會，儘速申請。

    南投縣環保局表示，縣民淘汰老舊機車，換購電動機車，包括環境部300至3300元補助和經濟部產業發展署的5100至7000元補助，加上縣府加碼補助，每輛最高可補助19300元；新購電動機車每輛最高則可補助1萬元；淘汰老舊機車不分二、四行程全部補助每輛2800元。

    環保局指出，另為響應無紙化政策，南投縣已停止寄發機車排氣定檢明信片，全面改以手機簡訊通知，惟鑑於近年詐騙訊息不斷，提醒民眾如收到環保局寄發的簡訊通知內容，並不會有相關網址連結，有網址連結即為詐騙，如收到定檢通知簡訊時，也請車主盡快至鄰近定檢站檢驗，以免逾期受罰。

    南投縣政府今年3月召記者會，宣導淘汰老舊機車換購新車及新購電動二輪車補助方案，最高補助19300元。（資料照）

    南投縣政府今年3月召記者會，宣導淘汰老舊機車換購新車及新購電動二輪車補助方案，最高補助19300元。（資料照）

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