中捷藍線20個站點在哪? 捷運局推集章活動如尋寶遊戲

捷運工程局推「捷運藍線數位集章活動」，民眾可下載台中通APP，尋找20個車站的位置。（捷運工程局提供）

2025/08/06 08:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷藍線機電工程已動工，全長24.78公里，橫貫8個行政區53個里，設置20座車站，雖預計10年才完工，為讓民眾提早認識捷運，捷運工程局與數位發展局合作，推「捷運藍線數位集章活動」，捷運局已在20站張貼海報，後天（8日）就可開始，民眾只要下載台中通APP，到20站的站點掃描現場QR Code或GPS定位完成打卡蒐集各站專屬的「藍線成就徽章」，非常有趣。

中捷藍線主要的路線走台灣大道，是台中非常重要的捷運路線，西起台中港、東至東區新建國市場，設置20座車站，涵蓋童綜合醫院、靜宜大學、東海大學、市政府、科博館、第二市場、台中車站及帝國糖廠等地標級場域，目前雖只有機電動工，也需要再等十年才能完工，但是捷運工程局希望能讓市民提早熟悉站點分布。

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因此捷運工程局跟數位發展局合作，自8月8日起至9月8日，以「台中通」為數位平台，民眾可前往捷運藍線預定20處站點，透過掃描現場QR Code或GPS定位完成打卡，蒐集各站專屬的「藍線成就徽章」，目前捷運工程局已在20站貼上海報，民眾下載台中通後，到各地若是看到海報就可掃描現場QR Code。

捷運工程局表示，若民眾找不到海報，可以到站點後，在500公尺內，用GPS定位完成打卡也可以。

集滿5枚徽章即可兌換限量運動臂包，集滿15枚則可參加抽獎。抽獎獎項涵蓋藍色手機、行李箱、自行車、吹風機等多樣實用好禮，總計超過140份獎品，

捷運工程局在中捷藍線各站點貼上海報，讓「尋寶」民眾可掃QR Code。（捷運工程局提供）

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