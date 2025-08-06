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    高雄廢漁網兌超商禮券3漏洞 審計部要求海洋局改善

    高雄廢棄漁網兌換超商禮券出現3項漏洞，審計部要求海洋局檢討改善。（高市海洋局提供）

    高雄廢棄漁網兌換超商禮券出現3項漏洞，審計部要求海洋局檢討改善。（高市海洋局提供）

    2025/08/06 07:43

    〔記者洪定宏／高雄報導〕為減少海洋垃圾危害，高市海洋局每年辦理廢棄漁網兌換超商禮券的回收再利用計畫，但審計部發現，廢漁網回收登記清冊所載兌換禮券，竟有編號重複、張數不符、起訖編號前後倒置等現象，要求海洋局檢討改善。

    據了解，廢棄漁網兌換超商禮券計畫，以2021年為例，每10公斤廢棄漁網，可兌換150元超商禮券，每人限量300公斤，但今年是每10公斤換100元超商禮券，每人限量400公斤。

    審計部公布去年決算審核結果指出，海洋局為強化海洋廢棄物治理，推動活力海洋計畫，以及各漁港廢漁網回收再利用計畫，截至去年底，共清除250公斤海底垃圾及回收49.785公噸廢漁網。

    但審計部發現，廢漁網回收登記清冊所載兌換禮券有編號重複、張數不符、起訖編號前後倒置等現象，要求海洋局檢討改善。

    另外，高雄市近三年加入「環保艦隊」的漁船多達660艘，但實際攜回海底（漂）垃圾僅4艘至7艘，只占總數0.61％至1.06％，更發現環保艦隊獎勵金（品）領取單，竟然不是由受獎人親自簽收，或部分漁民廢漁網兌換獎勵品數量超過規定。

    海洋局回覆強調，將加強督促承包商切實登記漁網回收兌換資料並詳加審核；如果不是本人親自簽領，將研擬以授權書方式同意代領；另漁民兌換數超過上限，是因其家人申領誤填，將詳加審核；由於多數船主不願將海洋垃圾帶至堆置區，將研議替代方案，以提升漁船攜回海底（漂）垃圾意願。

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