送愛到災區 民進黨台中市黨部、市議員陳淑華募集物資前往災區

民進黨台中市議員陳淑華送物資到嘉義災區。（陳淑華提供）

2025/08/06 08:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕丹娜絲颱風及西南氣流帶來強風豪雨重創中南部，台南與嘉義地區災情相當慘烈，民進黨台中市黨部主委許木桂與中市議員、中常委陳淑華響應中央的災後重建行動，已完成募集食用物資300多份及消毒水一批，5日下午載送至嘉義海線地區，委請立法委員蔡易餘協助發放給需要的災民。

此次的丹娜絲颱風及西南氣流讓嘉義及台南受創嚴重，民宅屋頂掀飛、道路中斷、農作損毀、電力中斷，多處地區嚴重淹水，災民面臨家園破碎、生活停頓，獨居長者更因孤立無援陷入困境，其中嘉義海線地區首當其衝、風雨致災嚴重。

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民進黨中央要求黨公職以救災重，近日已有多位黨公職到南部救災，主委許木桂招募志工前進嘉南災區，集合黨公職及社會力，組成志工團隊，前往災區，由地方政府就災區需求指派任務，分工執行，支援行動真正回應居民所需，恢復環境及居民平靜的生活。

許木桂表示，希望透過深入了解災區需求，媒合促成更多社會力量的連結與投入，也呼籲更多的社會力來響應參與災區的重建工程，陪伴災民走過難關。

許木桂表示，未來將持續關注後續復原進度，並視需要提供進一步協助，盼望受災地區早日恢復正常生活。

陳淑華（左）與許木桂（右）送物質至嘉義災區，委請立委蔡易餘（中）協助發放。（記者蘇金鳳攝）

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