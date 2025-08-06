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    國泰航空出包！關西飛桃園全機行李滯留日本 旅客氣炸

    網友指控，國泰航空CX565班機登機狀況一波三折，班機飛抵台灣後，所有旅客的行李卻仍然滯留於日。（圖擷取自臉書社團「爆料公社公開版」）

    網友指控，國泰航空CX565班機登機狀況一波三折，班機飛抵台灣後，所有旅客的行李卻仍然滯留於日。（圖擷取自臉書社團「爆料公社公開版」）

    2025/08/06 09:14

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕原訂5日下午從日本關西機場飛往桃園機場的國泰航空CX565班機，被旅客爆出登機狀況一波三折，班機飛抵台灣後，所有旅客的行李卻仍然滯留於日本，讓許多旅客氣炸，在社群媒體大罵：「以後誰還敢搭！」

    有網友在臉書社團「爆料公社公開版」「爆料公社公開版」控訴，CX565航班原訂5日下午4點15分從大阪關西機場飛台北桃園機場，寄行李時突然被通知起飛時間延到下午5點55分，結果到登機門時又得知消息要等到6點30分。而國泰人員在6點30分徵求70位旅客留下來坐明天的飛機，會發現金3萬日圓、住宿補助2萬以及升等券1張，地勤也保證會行李沒問題，會將不登機旅客的行李移下飛機。

    網友指出，CX565航班回到台灣之後，卻看到行李轉盤空空如也，機上所有旅客的行李都沒有出現。網友指控：「國泰現場只說會宅配到府，沒有任何進一步說明。全場旅客臉色鐵青，一場災難。國泰航空這種處理方式真的太荒唐，CX565這班機根本是地獄航班，連行李都不跟人一起飛，誰還敢搭？」

    有其他旅客也在社群媒體Threads發文提及事發經過，當時在確定延誤到下午5點55分時，廣播說「飛機超重」徵提70位願意改明天同一時間的班機的旅客，並給出2種補償方案，70位乘客改航班的名額很快就滿了。網友提到，要把這些乘客的的行李再卸下來應該要花很多時間吧，「結果馬上就很快公布登機時間了19:30，以為是動作很快殊不知……是因為行李全部都留在日本呦！而且回到台灣才知道呦！今天絕對拿不到行李呦」。

    另一位旅客則提到，他質疑70名旅客志願留在大阪，是否代表航班超賣，當下國泰人員並未正面回應，後來有一位督導聲稱因為天候因素、飛機超重，機長計算後表示必須要減掉70個人及其行李重量才能飛。但網友無奈地說：「讓我沒想到的是減掉70個人，外加全部的人的行李重量。」

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    網友指控：「國泰現場只說會宅配到府，沒有任何進一步說明。全場旅客臉色鐵青，一場災難。」（圖擷取自臉書社團「爆料公社公開版」）

    網友指控：「國泰現場只說會宅配到府，沒有任何進一步說明。全場旅客臉色鐵青，一場災難。」（圖擷取自臉書社團「爆料公社公開版」）

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