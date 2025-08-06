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    大台北高溫36度！中午紫外線爆表 午後中部以北慎防雷雨

    中央氣象署表示，今天水氣持續減少，各地大多為多雲到晴，午後中部以北有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天水氣持續減少，各地大多為多雲到晴，午後中部以北有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/08/06 06:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（6日）太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近為南南西至偏南風，水氣持續減少，各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，中南部及東北部高溫約33度左右，花東30至31度，北部地區可達35、36度，特別是大台北有連續出現36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強。離島氣溫方面，澎湖、金門26至29度；馬祖27至31度。

    第10號輕度颱風白鹿（BAILU），昨天（5日）晚間8時中心位於台北東北東方3860公里海面上，向東北進行，對台灣無直接影響。

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間達「普通」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

    明天（7日）至週六（9日）各地大多為晴到多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，週六午後嘉義以南地區亦有局部短暫雷陣雨。

    週日（10日）至下週二（12日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨；下週一（11日）至週二東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 35 25 ~ 33 27 ~ 32 25 ~ 31

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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