08/06各報重點新聞一覽

全球晶圓代工龍頭台積電驚傳二奈米製程關鍵技術遭外洩！據了解，此次共有上千張製程技術圖樣被翻拍成照片外洩，災情慘重。（路透檔案照）

2025/08/06 06:42

自由時報

台積電爆內鬼 收押3人 上千張2奈米製程技術照片外流

全球晶圓代工龍頭台積電驚傳二奈米製程關鍵技術遭外洩！高等檢察署智慧財產分署接獲台積電提告，上月底發動搜索及約談，依涉犯國家安全法罪嫌，向法院聲請羈押涉案的離職及現任共三名工程師獲准；據了解，此次共有上千張製程技術圖樣被翻拍成照片外洩，災情慘重。

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前英相強生：中國試圖併吞台灣 永遠不會成功

英國前首相強生首度率團訪台，他昨天會見賴清德總統時表示，包括他在內的英國人民都認為，中國目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，這種行為毫無意義，也應該儘速停止；任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功，英國將持續與台灣站在一起，捍衛民主、人權和自由等共享價值。

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天道盟、竹聯幫聯手設水房 假投資APP吸金逾2千萬

天道盟同心會卅一歲男子劉晉孜，夥同竹聯幫弘仁會廿七歲男子陳威諭組成洗錢水房，與境外詐騙機房配合，透過網路社群平台散布假投資廣告，誘導下載假的投資APP，再以匯入人頭帳戶或現金面交方式吸金，初查至少騙得二千萬元，刑事警察局循線逮劉男等卅一人，詢後依涉犯組織犯罪及詐欺罪嫌送辦。

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聯合報

台積2奈米技術外洩 押3人…員工內神通外鬼投靠日商

台積電驚爆內鬼竊取機密技術外流事件，有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（ＴＥＬ），台灣高檢署上月以涉及國安法「竊取國家核心關鍵技術罪」，搜索拘提六名工程師到案，其中陳姓、吳姓、戈姓三人至少外洩數百張製程整合技術照，檢方訊後向智財及商業法院聲押禁見獲准。

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川普：一周內宣布半導體關稅

美國總統川普在美東時間五日上午接受美媒CNBC「財經論談」（Squawk Box）節目現場連線訪問，表示預計未來一周內宣布輸美半導體和晶片關稅，並再度提到台積電在亞利桑那州設廠和在美投資三千億美元計畫。

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中國時報

國安危機 台積電爆內鬼 2奈米機密外洩

日媒《日經亞洲》5日披露，「護國神山」台積電驚爆「內鬼」員工洩密的重大國安事件。台積電多名前員工於任職期間，涉嫌違規取得2奈米製程的敏感資訊，因而遭解職並移送法辦。由於台積電2奈米是目前最先進的半導體製程，此次事件亦觸及國安疑慮，台灣高檢署已依《國家安全法》展開調查。

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賴清德重申 維持台海和平現狀

「726」大罷免大失敗，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠日前喊出要「建立台灣國」，賴清德總統5日公開表示，「我們會維持現狀，確保台海和平穩定」，並強調深刻理解和平的可貴，也明白台海和平是全球經濟與安全穩定的共同責任。

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英國前首相強生首度率團訪台，他昨天會見賴清德總統時表示，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功。（總統府提供）

刑事警察局循線逮劉男等卅一人，詢後依涉犯組織犯罪及詐欺罪嫌送辦。（資料照）

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