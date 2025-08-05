竹市民進黨民代送物資、帆布到台南 助災民重建家園

新竹市雙罷總部發言人林志潔（左二）與領銜人戴振博（左一）送一卡車帆布到台南市協助受災戶重建家園。（擷取自林志潔臉書）

2025/08/05 22:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕近期南部包括台南市、高雄市都因連續多天的強降雨，造成多處積淹水及土石流等災情，不少山區居民的屋頂也被掀走，急需太空包及帆布和消毒水等物資，新竹市民進黨議員陳建名、楊玲宜發起物資募集行動，今天由陳建名及市議員劉康彥辦公室主任林士凱將物資送往台南。另新竹市雙罷免領銜人戴振博與發言人林志潔也把雙罷結束後的廣告帆布拆下後送往台南，協助受災戶重建家園。

林志潔說，昨天將一卡車的帆布送達台南市新營，看到許多夥伴都在全力救災，很多人是匆匆吃兩口飯就又去忙，多數志工及立委郭國文等民代幾乎雨鞋及雨衣沒脫下來過，也有到災區協助清理環境被釘子扎到腳，目前受災區重建需很多支持，其中石棉瓦清運需要太空包及太空袋，且需要消毒水等物資，期號召大家一起幫助受災戶重建家園。

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市議員陳建名今天也帶著太空包及太空袋等物資到家鄉台南市，明天他會加入溪北區受災地區環境清理及家園復原整理工作，此次風災、雨災造成南部多處山區坍方及房屋積淹水，目前急需人手投入災後復原工作，他號召大家有時間一起參與協助受災戶整理家園工作，讓居民盡快恢復正常生活。

新竹市議員陳建名等人送太空包及太空袋等物資到台南市，協助受災戶重建家園。（擷取自陳建名臉書）

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