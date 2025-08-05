全國技能競賽奪金 林婕穎、羅翊展未畢業分獲吳寶春麵包店、文華東方酒店網羅

萬能科技大學餐飲系學生林婕穎獲全國技能競賽麵包製作金牌，提前獲吳寶春麵包店網羅實習。（記者李容萍攝）

2025/08/05 22:11

〔記者李容萍／桃園報導〕第55屆全國技能競賽成績出爐，桃園市私立萬能科技大學餐飲管理系學生林婕穎、羅翊展2人，分別奪下麵包製作金牌、中餐烹飪金牌，即將升大四、大三的2人奪金後分別獲得吳寶春麵包店、文華東方酒店提前網羅，校方今（5）日下午舉行簽約儀式，林婕穎談及能到吳寶春的店、那夢幻的地方實習，覺得有點不可思議；羅翊展則選擇先當兵一年、大四再去文華實習，未來希望能留在文華繼續發展。

林婕穎談及被吳寶春麵包店提前網羅實習機會，直言感到高興和具挑戰性，她說，高中雖讀普通班，但對做麵包很感興趣，為參加全國競賽，她留在學校烘焙教室每天一直練，做不好就重做，持續3、4個月，一天練8到10個小時，如今能拿到金牌要感謝指導老師的留校陪練，以及學校投入很多資金、設備和資源栽培學生。

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林婕穎說，她曾去吳寶春麵包店參觀過，環境很乾淨、內場很大、資源豐富，很高興自己就要踏入那個夢想的地方實習，未來一年會更努力學習，將來想開一家店並有一些知名度。

這兩天就要入伍服役的羅翊展，提前獲得文華東方酒店網羅成為實習生，他表示，高中就讀餐飲科就想朝中餐發展，進入萬能發現自己較擅長中餐，練習過程雖然枯燥，但完成時覺得有成就感，為參加全國競賽，他一年前開始培訓，不斷嘗試，拿到金牌覺得蠻不可思議，也很開心。

羅翊展曾拜訪過文華東方酒店的師傅，覺得文華的環境不錯、很乾淨，他打算明年當兵後去文華實習，希望續留文華繼發展；同校詹翔懿錄取長榮空廚，餐飲服務的吳悠也將赴澳洲成為實習生，副校長王啟川今與長榮空廚協理石立人、文華東方行政主廚馮俊傑簽署實習合約。

萬能科技大學餐飲系學生羅翊展奪全國技能競賽中餐烹飪金牌，提前獲文華東方酒店網羅實習。（記者李容萍攝）

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