為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鹿港天后宮百年大修借到臨時行宮？央廣鹿港分台：須先取得縣府同意

    央廣鹿港分台的機房區。（民眾提供）

    央廣鹿港分台的機房區。（民眾提供）

    2025/08/05 21:54

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕國定古蹟鹿港天后宮百年來首度修復工程規劃計畫，目前進入最後階段，修復期間考慮商借鄰近中央廣播電台鹿港分台。對此，央廣董事長賴秀如表示，未來將配合文化部文資局，把機房區、宿舍區借給天后宮作為臨時行宮使用，但因為央廣鹿港分台具有彰化縣文化景觀的文資身分，商借必須取得縣府同意！

    賴秀如指出，央廣鹿港分台因為已解除播音任務，在機房區、宿舍區部分，原則上將會借給鹿港天后宮修復工程期間作為臨時行宮之用，預估修復至少要5、6年的時間。

    賴秀如表示，央廣鹿港分台還有南、北天線區，這部分的土地，則有意歸還給國有財產署，讓土地可以進行活化。

    鹿港天后宮修復工程規劃設計進入最後階段，由於鹿港天后宮近年來逢雨就淹，廟方擔心國寶級的木造建物既無地基，恐會造成危害。而香火鼎盛的天后宮，也考量在修復期間長達數年，為了維持天后宮商圈業者的生計，希望能在鄰近的央廣鹿港分台，運用機房區來作為臨時行宮，宿舍區則作為進香陣頭的休息空間。

    央廣是國家廣播公司，因為戒嚴時期的冷戰局面，主要是作為反制中共心戰宣傳，鹿港分台興建於1969年，在2018年已登錄為彰化縣文化景觀，鹿港分台是由美國協助貸款與採購機器，光是設備就花了1億台幣。

    鹿港天后宮每逢年節都是人山人海。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮每逢年節都是人山人海。（資料照，記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播