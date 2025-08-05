鹿港天后宮百年大修借到臨時行宮？央廣鹿港分台：須先取得縣府同意

央廣鹿港分台的機房區。（民眾提供）

2025/08/05 21:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國定古蹟鹿港天后宮百年來首度修復工程規劃計畫，目前進入最後階段，修復期間考慮商借鄰近中央廣播電台鹿港分台。對此，央廣董事長賴秀如表示，未來將配合文化部文資局，把機房區、宿舍區借給天后宮作為臨時行宮使用，但因為央廣鹿港分台具有彰化縣文化景觀的文資身分，商借必須取得縣府同意！

賴秀如指出，央廣鹿港分台因為已解除播音任務，在機房區、宿舍區部分，原則上將會借給鹿港天后宮修復工程期間作為臨時行宮之用，預估修復至少要5、6年的時間。

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賴秀如表示，央廣鹿港分台還有南、北天線區，這部分的土地，則有意歸還給國有財產署，讓土地可以進行活化。

鹿港天后宮修復工程規劃設計進入最後階段，由於鹿港天后宮近年來逢雨就淹，廟方擔心國寶級的木造建物既無地基，恐會造成危害。而香火鼎盛的天后宮，也考量在修復期間長達數年，為了維持天后宮商圈業者的生計，希望能在鄰近的央廣鹿港分台，運用機房區來作為臨時行宮，宿舍區則作為進香陣頭的休息空間。

央廣是國家廣播公司，因為戒嚴時期的冷戰局面，主要是作為反制中共心戰宣傳，鹿港分台興建於1969年，在2018年已登錄為彰化縣文化景觀，鹿港分台是由美國協助貸款與採購機器，光是設備就花了1億台幣。

鹿港天后宮每逢年節都是人山人海。（資料照，記者劉曉欣攝）

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