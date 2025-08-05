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    盒裝豆腐為何超難撕？ 內行揭「密封包裝」藏成本考量

    日本豆腐徒手可撕開，台灣卻得動刀？引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    日本豆腐徒手可撕開，台灣卻得動刀？引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    2025/08/05 22:29

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕豆腐為常見的國民食材，有網友發問，為何市售的豆腐幾乎都難以徒手撕開，甚至連業者都建議「沿線割開」。貼文曝光後，立刻掀起眾多內行人討論，有人指出「這根本不是給你撕的」，其實是業者為了省成本的考量。

    網友在Dcard發文抱怨說，每次料理豆腐拆開包裝時，都會把本體割得破破爛爛，「為什麼豆腐包裝都一定要用刀割，不能做成可以直接撕開的設計嗎？」同時附上豆腐包裝上的開封說明，只見廠商建議消費者使用刀具「沿線割開」，讓她忍不住質疑，到底有誰能徒手打開？

    貼文曝光後，引起網友熱議，「每次都裂開然後膜還在，最後還是要用刀割，不如一開始用刀割」、「直接切開感覺吃進了很多塑膠微粒，我拿出來後還會再沖一遍」、「我看日綜，他們的豆腐膜都很好撕開，超級羨慕」、「如果是涼拌豆腐，我都在盒子裡面切加醬油，這樣連盤子都省得洗」、「羨慕日本的可以用撕的」。

    另外，內行人指出，「豆腐裝進去是液體，所以會要讓他完全密合，然後不做能夠輕易撕開來的原因就是易撕膠也是成本，有發現台灣碗麵越來越難撕了嗎？因為那個易撕膠能省就省」、「印象中這種豆腐封裝的時候都還是液體狀態，不密封好的話，運送過程有可能還沒完全凝固，導致裡面的東西跑出來」、「運送耐衝擊」。

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