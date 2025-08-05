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    台南電動車充電椿拚年底前達千支 車程20分鐘內找得到

    南市預計年底達成充電樁1000槍目標。（記者洪瑞琴攝）

    南市預計年底達成充電樁1000槍目標。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/05 21:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市積極推動能源轉型，去年成功爭取交通部與環境部共3.2億元補助，截至今（5）日已建置621槍電動車充電樁，預計年底達成1000槍目標，全市37區須均有充電設施，且「車程20分鐘內找得到」的服務密度。

    交通局指出，截至今年6月底，台南市電動小客車掛牌數達8917輛，佔比1.4％，與桃園並列全國第3。2024年向中央爭取設置929槍補助，其中快充224槍、慢充705槍，涵蓋熱區與均衡區域。

    南市目標至年底前，公有停車場將設置1000格充電格位，佔比達2.4％，達成車樁比5：1目標。並透過「台南好停APP」及交通部TDX平台同步公布充電點位，目前已上架62場資訊，並持續更新中，協助民眾掌握即時使用情況，促進充電基礎建設的有效使用與民間加值應用。

    市長黃偉哲指出，鼓勵使用電動載具是降低移動污染、邁向淨零碳排的關鍵一環，交通局應持續擴大佈建，並結合經發局引導民間投資，觀旅局與文化局評估偏遠景點設置需求，提升觀光與交通便利性。

    台南市電動車現況。（南市交通局提供）

    台南市電動車現況。（南市交通局提供）

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