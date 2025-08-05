週三中南部放晴！午後中部以北留意雷陣雨

週三各地大多為多雲到晴。（記者塗建榮攝）

2025/08/05 21:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（6日）各地大多為多雲到晴，高溫持續偏高，大台北局部可達36度，全台各地紫外線為過量級，提醒民眾留意防曬與補水。

中央氣象署預報，週三太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近為南南西至偏南風，水氣持續減少，各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；由於連日的降雨，山區請特別留意坍方、落石等現象，前往山區或溪河活動應注意自身安全。

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溫度方面，週三中南部及東北部高溫約33度左右，花東30至31度，北部地區可達35、36度，特別是大台北有連續出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，請多注意防曬並多補充水分。

天氣風險公司指出，週三雖然環境風場依然是以西南風至偏南風為主，但中南部水氣會進一步減少，各地天氣轉為晴到多雲為主，北部及東部午後時段仍要注意可能有熱對流雲系發展帶來的局部雷陣雨，預估降雨熱區會較往山區附近集中。另外，未來幾天各地白天氣溫將進一步提高，高溫普遍可達32至34度。

紫外線指數部分，週三各地皆為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為西南風，降雨情況趨緩，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間達普通等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週三白天氣溫普遍在30至33度之間，大台北局部地區上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三各地皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間達普通等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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