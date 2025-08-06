超商「1飲品」突熱銷！ 一票人狂推：健康好喝

近年來隨著健康意識抬頭，消費者傾向購買半糖或無糖的飲品。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/08/06 22:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多數台灣人從小到大，習慣每日必喝一杯飲料，不過近年來隨著健康意識抬頭，越來越多民眾在購買飲料時，會傾向半糖或無糖的選項。日前有網友觀察到，超商貨架的商品擺設出現變化，過去不太受消費者關注的「無糖豆漿」，不知不覺占據大半貨架，且比含糖豆漿還搶手，該文一出，引發眾人熱論。

據了解，有網友在社群平台Threads發文表示，「無糖豆漿」在自己過去的印象中，屬於乏人問津、幾乎沒人會主動買的冷門飲品，就連專屬品牌也極少。然而，他近期在超商貨架觀察到，整排與豆漿有關的飲品中，無糖款竟然已占據了至少一半以上，擴張領域的速度，讓他感到非常驚訝。

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該文一出，意外在網上引發熱烈迴響，不少網友分享購買經驗，指出無糖豆漿十分搶手，有時得跑多間超商才能買到，並大讚無糖豆漿的諸多優點，「比益生菌還有效」、「長大後才懂無糖的美味」、「發現高纖可以抵2份青菜後，懶得吃燙青菜直接喝這個最快」」、「現在一堆人健身，要吃雞胸肉，無糖豆漿，都是蛋白質需要！」。

另有網友分享各種自創與無糖豆漿有關的喝法，「以加仙草和愛玉」、「要加入香蕉一起打成香蕉豆漿才能入口」、「我都用這個的無糖豆漿+茶粉，當早餐有夠好喝」。此外，隨著飲用需求提升，也有消費者抱怨無糖豆漿的價格增漲、品質下降，「漲價後體感變少還變水，以前很好喝」、「疫情前家庭號一罐40元上下，現在都快翻倍了」。

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