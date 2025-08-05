與乖乖聯名？奈良美智曬概念包裝 網嗨翻：一定搶爆

奈良美智於Threads曬出，以經典畫作角色設計的乖乖零食包裝照片。（圖擷取自Theads）

2025/08/05 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本當代藝術大師奈良美智，近期正於台灣舉辦巡迴展覽之際，突然在社群平台發布，以自己招牌畫作結合台灣國民零食「乖乖」的包裝照片，疑似將展開聯名合作。消息一出立即引爆熱議，不少網友直呼「夢幻組合」，更掀起粉絲對限量商品的高度期待。

8月4日清晨，奈良美智在Threads發文寫道：「早安！我在想著各種台灣周邊商品」，並附上兩張目前尚在「計畫中」階段的概念照：分別為乖乖五香與蘋果口味包裝，上面印有奈良經典畫作角色，如大眼女孩與動物形象。

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此舉立即引爆粉絲朝聖熱潮，紛紛留言表示，「這是一定要收藏的吧！」、「乖乖跟奈良美智，真的好意外」、「台灣味滿滿，一定會搶爆」、「好高級的乖乖～」、「奈良老師，請問乖乖裡面可以送小公仔嗎？」。

「乖乖」品牌創立逾半世紀，深入台灣民心，不只被視為零食，也成為安定與平安的象徵，經常與文創、科技、潮流品牌跨界合作。但與世界級藝術家合作卻是極為罕見，奈良美智若能成功聯名，必將成為最具指標性的合作之一。

事實上，奈良美智多次到訪台灣，對台灣美食文化尤其偏愛，甚至曾在社群上分享自己吃乖乖的日常，網友笑稱他是「最台灣的日本藝術家」。

目前，華元食品尚未發布正式公告確認合作計畫，但奈良美智已親自釋出照片，使外界揣測合作案應該已有實質進展，一旦聯名成真，無疑將帶動一波秒殺潮流。

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