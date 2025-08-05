為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與乖乖聯名？奈良美智曬概念包裝 網嗨翻：一定搶爆

    奈良美智於Threads曬出，以經典畫作角色設計的乖乖零食包裝照片。（圖擷取自Theads）

    奈良美智於Threads曬出，以經典畫作角色設計的乖乖零食包裝照片。（圖擷取自Theads）

    2025/08/05 22:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本當代藝術大師奈良美智，近期正於台灣舉辦巡迴展覽之際，突然在社群平台發布，以自己招牌畫作結合台灣國民零食「乖乖」的包裝照片，疑似將展開聯名合作。消息一出立即引爆熱議，不少網友直呼「夢幻組合」，更掀起粉絲對限量商品的高度期待。

    8月4日清晨，奈良美智在Threads發文寫道：「早安！我在想著各種台灣周邊商品」，並附上兩張目前尚在「計畫中」階段的概念照：分別為乖乖五香與蘋果口味包裝，上面印有奈良經典畫作角色，如大眼女孩與動物形象。

    此舉立即引爆粉絲朝聖熱潮，紛紛留言表示，「這是一定要收藏的吧！」、「乖乖跟奈良美智，真的好意外」、「台灣味滿滿，一定會搶爆」、「好高級的乖乖～」、「奈良老師，請問乖乖裡面可以送小公仔嗎？」。

    「乖乖」品牌創立逾半世紀，深入台灣民心，不只被視為零食，也成為安定與平安的象徵，經常與文創、科技、潮流品牌跨界合作。但與世界級藝術家合作卻是極為罕見，奈良美智若能成功聯名，必將成為最具指標性的合作之一。

    事實上，奈良美智多次到訪台灣，對台灣美食文化尤其偏愛，甚至曾在社群上分享自己吃乖乖的日常，網友笑稱他是「最台灣的日本藝術家」。

    目前，華元食品尚未發布正式公告確認合作計畫，但奈良美智已親自釋出照片，使外界揣測合作案應該已有實質進展，一旦聯名成真，無疑將帶動一波秒殺潮流。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播