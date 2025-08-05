全台最嚴重！屏縣農損逾1億元農民叫苦

（記者羅欣貞攝）

2025/08/05 20:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕0728西南氣流重創農業，統計至今（5）日下午5點，屏縣農損已逾1億元，佔全台農損3．3億元的32％，全國最嚴重；屏東縣長周春米今下午前往高樹鄉了解農作物災損，強調已向農業部爭取農業天然災害救助，鳳梨預計將納入救助品項，但蜜棗外觀受損較難評估，盼農業部盡速公告補助標準、品項範圍，並從速、從優、從寬，助農民度過難關。

屏縣府農業處統計，受損農作物共37項，受損面積885.02公頃，損失金額1億0715萬2000元；受損面積最大為香蕉143.30公頃、損失金額1499萬5000元；第2名鳳梨125.4公頃、損失金額1369萬9000元；蜜棗與檸檬受損面積均為55公頃，損失金額分別為1049萬4000元、698萬元。

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高樹鄉為鳳梨、蜜棗重要產區，7月28日以來累積雨量達1457毫米，平地鄉鎮最多，降雨致田區排水不及，香蕉受水浸，鳳梨田也泡水影響根系發展，將迎來開花期的蜜棗，根部受損。

「這是88風災後最嚴重的損失了！」種鳳梨20多年的李姓農民說，淹水至少50公分，幾乎看不到鳳梨，這波收成在明年2、3月，原預計9月催花，也沒辦法催了，可能導致產量不到1成，損失至少100萬以上。

種蜜棗30多年的農民鄧東海表示，原預計8底開花，但棗樹根部都爛了，雖會慢慢好，但將有延遲性傷害，產量與果實品質會受到很大影響，恐減產3、4成，果實也會變小，因受損了無法恢復正常。

李姓鳳梨農民表示，正值生長期的鳳梨根系也受傷。（記者羅欣貞攝）

即將迎來開花期的蜜棗遭受水浸，根部已經受傷。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左一）到高樹鄉勘察蜜棗受損情形。 （記者羅欣貞攝）

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