做一天安親老師就離職！她曝爆炸工作量 網看傻：不是人做的

一名女子在網路上分享，自己到國小安親班擔任老師，原本期望接受培訓，卻在上班第一天即遭遇惡劣工作環境與極大壓力，最終做了一天即決定離職。示意圖，與此文無關。（資料照）

2025/08/05 23:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕安親班工作真的這麼苦？近日一名女子在網路上分享，自己到國小安親班擔任老師，原本期望接受培訓，卻在上班第一天即遭遇惡劣工作環境與極大壓力，最終做了一天即決定離職，但當詢問薪資問題時卻僅得到敷衍回應，令她大嘆：「我是真的投入了一整天的勞力與時間，並不是志工，也不是來參觀的。」貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她近日試了一份新的工作，擔任國小安親班老師。雖然事先已告知主管自己沒有經驗，並得到「沒關係、會培訓」的承諾，但第一天上班時，帶領她的資深老師卻將她獨自留在教室，獨自面對20名學生，「中間過程中尖叫聲、吵鬧聲不間斷，冷氣根本等於沒開，真的熱到快中暑」。

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下午原PO更被交代出考卷、設定列印機密碼，工作內容遠超預期負荷量。更令她震驚的是，帶她的老師竟暗示她盡快離職，表示自己也曾因為主任對考卷排版要求嚴苛，而忙至凌晨一點。

原PO指出，安親班薪資僅為最低工資2萬9500元，但備課內容、教學簡報、學習單乃至學生暑假作業皆需自己設計，且還需提防資深教師藉故推託工作。不僅工作負荷龐大，環境條件也相當差，廁所髒亂、櫃檯無冷氣，加上實際下班時間經常被拖延，令人難以接受。

原PO坦言經歷了一整天的折磨後，隔天立刻提出離職，但詢問主管是否可支付第一天的薪水，對方卻僅以貼圖敷衍回覆，疑似逃避此問題，令她無奈表示，「我知道可能會有人覺得『才一天』，但我是真的投入了一整天的勞力與時間，並不是志工，也不是來參觀的。」並詢問網友是否會追討該天薪資。

貼文曝光後，引來眾多網友熱烈討論，「這工作根本不是人做的！」、「29500不如去跑外送」、「其實安親班工作根本就不是人做的，除非真的很喜歡小孩&喜歡這類型的工作，才有辦法做很久。」同時，也有許多也有許多人支持她應該勇敢討回當天應有的薪水，「當然要一天的薪水啊！畢竟自己也有付出勞力」、「有上班就是要正常給錢」。

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