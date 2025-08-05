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    北醫楓杏醫療隊服務19天 澎湖義診之旅圓滿結束

    北醫楓杏醫療服務隊澎湖之旅結束，相約明年再見。（北醫楓杏醫療服務隊提供）

    北醫楓杏醫療服務隊澎湖之旅結束，相約明年再見。（北醫楓杏醫療服務隊提供）

    2025/08/05 21:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學楓杏醫學青年服務團澎湖服務，今（5）日在虎井、水垵圓滿完成最後一場義診，為長達19天的服務畫下完美句點，服務足跡遍布澎湖縣湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉及馬公市進行服務。

    5校醫學知識計畫受益學童286人、巡迴義診受益居民約500人、家庭訪視受益居民約300人、聯歡晚會受益居民約400人和杏福同行一日營受益居民約100人。服務對象橫跨國小學生至各村落長輩及市區身心障礙者，期待從健康照護邁向全人照護。

    今年北醫楓杏持續深入各個村落，提供義診服務，更透過家庭訪視主動出擊，貼近的了解當地居民需求。此次更首度於8月2日赴花嶼進行義診服務，縱使能服務的對象有限，然而仍希望發現需求並解決得以立即處理之問題；並首度前進馬公市的日照機構，帶領身心障礙者進行各式活動，以及提供牙診服務；最後，與大愛手及中國醫藥大學合作，將服務延伸至心靈層面。

    回首過去14年澎湖服務的日子，全賴各界愛心才能順利完成。此次出隊感謝聯華食品有限公司、勤立生物科技股份有限公司、厚美德生物科技股份有限公司、中國衛生材料生產中心股份有限公司等提供醫材及物資的贊助，也感謝立榮航空、霈方國際股份有限公司、泰嘉開發建設股份有限公司、財團法人澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會、財團法人黃克銘健康基金會、財團法人誠萱社會福利基金會，提供服務基金，讓我們無後顧之憂向前衝。

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