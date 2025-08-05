宜蘭藝術家「鴻門宴」 起司零食捕鼠建功

宜蘭縣呂姓藝術家以起司口味零食（左，紅圈）為餌設下「鴻門宴」捕鼠，讓家中不速之客現身。（圖由呂姓藝術家提供）

2025/08/05 20:11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣在地藝術家呂先生的住家，被1隻老鼠潛入後，他用盡各種方式都捉不到，今天（5日）試用起司口味零食當餌，成功誘使老鼠上鉤就範。呂先生笑稱，各方好友建議的美食誘餌試過一輪，加總有如滿漢全席，最終由家常起司口味的零食建功。

呂先生半個月前發現1隻老鼠寄居家中，外形有點像卡通影片裡的米老鼠，由於形蹤隱密且行動敏捷而不易捕捉，陸續在捕鼠籠內放置香腸、茶葉蛋、鹹酥雞、泡麵、素食餐點當餌，鐵籠周邊加設黏鼠板，盼使家裡的不速之客現身上鉤，但米老鼠不為所動。

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呂先生靈機一動，購買家常起司口味零食「奇多」當餌，置於大型捕鼠籠內，米老鼠禁不起誘惑，衝進籠內大快朵頤，當牠大口咬下時，鐵籠出入口瞬間關上，淪為籠中之鼠。呂先生說，他精心設下的「鴻門宴」，終於讓寄居家中不繳房租的房客現身了。

呂先生說，從米老鼠上鉤實例來看，現代老鼠似乎也偏愛零食，篤信佛教的他不殺生，今天傍晚將米老鼠帶到宜蘭郊區野放。

潛入呂姓藝術家住處的老鼠，形蹤隱密不易捕捉。（圖由呂姓藝術家提供）

呂姓藝術家使用泡麵、鹹酥雞等食物當餌捕鼠，均以失敗收場。（圖由呂姓藝術家提供）

貪吃起司口味零食淪為籠中之鼠後，今天傍晚被帶到郊區野放。（圖由呂姓藝術家提供）

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