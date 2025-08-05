博田醫院家族爭經營權 再爆6000萬資金疑遭挪用

高雄博田醫院。（資料照）

2025/08/05 20:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄博田國際醫院遭30多名黑衣人攻佔，被爆導致家族爭奪經營權的風暴，阮家第三代身兼博田醫院負責人阮蘭婷今發聲明，直指堂妹原為會計主任，因去年查有重大疏失已終止委任，強調博田並非任何人「獨資」所有。

博田聲明指出因醫院近6000萬元資金疑遭人不法挪用部分，為釐清真相與案情，已向檢方提出業務侵佔等控訴，等待司法調查有無人謀不臧情事。

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不過，阮家第二代、排行老四阮仲烱仍主張博田醫院是他獨資設立，反指於今年3月已將阮蘭婷解職，正式要求她離開醫院。

博田醫院今發出聲明，強調醫院負責人為阮蘭婷醫師，經高雄市政府衛生局核准，由醫師依醫療法第4條設立之私立醫療機構，並非醫療法第5條之醫療法人，博田國際醫院依法並無董事會、董事長等組織。

此外，承攬博田醫院所有醫療管理服務事務某醫療管理公司，協助出租醫療設備器材給博田國際醫院，該公司負責人就是博田前會計主任、阮蘭婷的堂妹，但已被醫院解除委任。

高市衛生局對博田家族爭產糾紛不介入，強調該醫院的經營權以登記的醫師為主，並非所謂的「董事長」，此部分衛生局會依法釐清。

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