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    雨下到「生菇」台南新化體育公園長出不明蕈類

    新化體育公園內司令台附近，雨後長出不明蕈類。（記者吳俊鋒攝）

    新化體育公園內司令台附近，雨後長出不明蕈類。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/05 20:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕連日降雨，高雄鳳山一處道路分隔島上長出巨大的「綠褶菇」，由於吸引民眾拍照打卡，危及交通，加上具有毒性，被警方拔除，引發熱議；台南新化體育公園內也長出不明蕈類，因無法確認是否食用安全，避免民眾誤採，將進行清除。

    新化體育公園的操場在持續降雨後常長出蕈類，有婦人確認是俗稱的雷公菇或雞肉絲菇就來摘取，0728西南氣流影響期間，已經「收成」2次了，被前去跑步的民眾目擊，戲稱來運動也能採野菜，一舉兩得。

    體育公園操場司令台附近，今天也發現長出不明蕈類，體型較小，新化區長李義隆再次視察PU跑道改善工程規劃時，特地前往勘查，民眾圍觀，相互討論後，都無法確認是什麼菇種，有的提議清除，以免被摘採、誤食。

    李義隆表示，由於PU跑道改善工程啟動在即，加上連日降雨，周邊環境要先整理，將請相關人員盡速清除，以利草坪的綠意維護；他也籲請民眾，不是每種蕈類都能吃，有的具毒性，切勿任意採食。

    仁德一處校園前方的椰子樹下，連日降雨後也陸續長出了不明蕈類，體型較大，引起注意，工作人員割草時也同步清除。

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