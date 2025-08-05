為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網傳「慈湖拆光光」 桃市風管處澄清謠言籲別再傳了

    慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

    慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

    2025/08/05 20:05

    〔記者李容萍／桃園報導〕「慈湖拆光光了」的訊息又來了！近期在網路社群再次流傳，將2023年6月整修期間的照片與錯誤資訊不斷轉傳，造成許多民眾的困惑與擔憂。桃園市政府風景區管理處今（5）日再次澄清，慈湖園區不僅沒有被拆除、現況完好如新，反而持續進行設施優化與升級，提供了遊客更優質的遊憩體驗，呼籲民眾網路上的不實謠言切勿輕信、散播及轉傳。

    風管處長廖育儀今日表示，慈湖作為「兩蔣文化園區」的重要核心，其所承載的歷史意義與文化價值，一直是桃園市政府極為重視的觀光資源。因此在規劃與管理上，始終以保存與活化為最高原則。包括慈湖園區的停車場、雕塑公園及慈湖營區（慈湖陵寢）均維持正常營運，停車場入口處蔣公大銅像及其動線鋪面均維護良好。

    廖育儀提到，近年來，慈湖園區的國際知名度持續提升。不少來自世界各地的遊客，對慈湖紀念雕塑公園的獨特文化氛圍讚譽有加。許多外國友人來此了解台灣的歷史，並將慈湖的美景攝影分享至社群，成為行銷桃園觀光的重要力量。風管處連續2年在秋季期間舉辦「2023慈湖夜來香」、「2024放假囉！來慈湖」活動，搭配經典水舞展演，讓遊客看見慈湖雕塑公園夜間風貌。

    廖說，市府為了持續提升遊憩品質，於2023年2月至10月期間辦理慈湖園區設施環境優化工程，包含公園內雕塑像就地重新保養（遷移、修補、去漆、清洗、補土、上漆），重新分區排列展示，也種植各式植栽花卉千餘株，並更新步道、座椅設施、優化慈湖停車場動線設施、塑造中央景觀軸線等，此工程獲得2024年桃園市政府工程金品獎（佳作獎）及2024年中華民國景觀學會景觀大獎（佳作獎）的肯定。

    此外，今年7月至10月底接續進行「慈湖風華再造計畫」，將針對慈湖遊客中心及慈湖導覽站進行整修，以提供更舒適、現代化的服務設施。此外，後慈湖的戶外景觀設施已於2024年底完工，今年針對建築物室內空間進行裝修作業，已於本月初開工，預計年底重新開放，期待讓遊客能再次探訪這片幽靜而充滿歷史氣息的秘境。

    網傳「慈湖拆光光了」，桃市風管處澄清網路謠言…籲別再傳了。（桃市風管處提供）

    網傳「慈湖拆光光了」，桃市風管處澄清網路謠言…籲別再傳了。（桃市風管處提供）

    慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

    慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

    慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

    慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播