網傳「慈湖拆光光」 桃市風管處澄清謠言籲別再傳了

慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

2025/08/05 20:05

〔記者李容萍／桃園報導〕「慈湖拆光光了」的訊息又來了！近期在網路社群再次流傳，將2023年6月整修期間的照片與錯誤資訊不斷轉傳，造成許多民眾的困惑與擔憂。桃園市政府風景區管理處今（5）日再次澄清，慈湖園區不僅沒有被拆除、現況完好如新，反而持續進行設施優化與升級，提供了遊客更優質的遊憩體驗，呼籲民眾網路上的不實謠言切勿輕信、散播及轉傳。

風管處長廖育儀今日表示，慈湖作為「兩蔣文化園區」的重要核心，其所承載的歷史意義與文化價值，一直是桃園市政府極為重視的觀光資源。因此在規劃與管理上，始終以保存與活化為最高原則。包括慈湖園區的停車場、雕塑公園及慈湖營區（慈湖陵寢）均維持正常營運，停車場入口處蔣公大銅像及其動線鋪面均維護良好。

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廖育儀提到，近年來，慈湖園區的國際知名度持續提升。不少來自世界各地的遊客，對慈湖紀念雕塑公園的獨特文化氛圍讚譽有加。許多外國友人來此了解台灣的歷史，並將慈湖的美景攝影分享至社群，成為行銷桃園觀光的重要力量。風管處連續2年在秋季期間舉辦「2023慈湖夜來香」、「2024放假囉！來慈湖」活動，搭配經典水舞展演，讓遊客看見慈湖雕塑公園夜間風貌。

廖說，市府為了持續提升遊憩品質，於2023年2月至10月期間辦理慈湖園區設施環境優化工程，包含公園內雕塑像就地重新保養（遷移、修補、去漆、清洗、補土、上漆），重新分區排列展示，也種植各式植栽花卉千餘株，並更新步道、座椅設施、優化慈湖停車場動線設施、塑造中央景觀軸線等，此工程獲得2024年桃園市政府工程金品獎（佳作獎）及2024年中華民國景觀學會景觀大獎（佳作獎）的肯定。

此外，今年7月至10月底接續進行「慈湖風華再造計畫」，將針對慈湖遊客中心及慈湖導覽站進行整修，以提供更舒適、現代化的服務設施。此外，後慈湖的戶外景觀設施已於2024年底完工，今年針對建築物室內空間進行裝修作業，已於本月初開工，預計年底重新開放，期待讓遊客能再次探訪這片幽靜而充滿歷史氣息的秘境。

網傳「慈湖拆光光了」，桃市風管處澄清網路謠言…籲別再傳了。（桃市風管處提供）

慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

慈湖園區現況完好如新，更在市府的努力下持續蛻變與提升。（桃市風管處提供）

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