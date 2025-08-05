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    高雄分隔島生菇警摘光 公園處謝警協助

    高雄豪雨連炸下到生菇，鳳山區鳳南路綠褶菇成打卡熱點，警方護民全摘光。（民眾提供）

    高雄豪雨連炸下到生菇，鳳山區鳳南路綠褶菇成打卡熱點，警方護民全摘光。（民眾提供）

    2025/08/05 20:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄豪雨連炸下到生菇，鳳山區鳳南路綠褶菇群竟成打卡熱點，警方今維護民眾安全摘光，公園處今感謝警方協助，加強巡檢清除路邊、公園蕈菇。

    高雄豪雨連炸8日，山區累積雨量超越莫拉克風災，連鳳山、左營等市區道路分隔島、公園綠地也冒蕈菇，不少是台灣「毒菇狀元」綠褶菇，以鳳山區鳳南路綠褶菇群最吸睛，竟然成為打卡熱點，許多民眾穿越馬路，衝分隔島拍照打卡，過程險象環生，甚至人潮擠爆安全島，影響人車通行安全。

    鳳山警方昨夜迄今天凌晨1時許，多次接獲民眾通報，觀菇人潮影響交通，南成所鄭姓及吳姓警員多次到場勸離人潮未果，2員認定該處交通秩序易生危害，有危害用路人安全之虞，有移除綠褶菇必要性，採取因地制宜應變處置，由吳員在旁警戒，鄭員動手摘光綠褶菇，以維護人車安全。

    網友今網路哀號「菇」掰了，更護警稱摘菇非警察責任，認為是公園處等相關單位業務；基層也議論紛紛，認為市府應權責分明，以免加重警方負擔，公園處今表示，警方為維護交通安全，考量市府團隊合作一體，主動協助拔除分隔島上蕈菇，對於警方協助表達感謝，加強巡檢並清除路邊及公園蕈菇，民眾或警察若仍有發現，可通報1999或連繫公園處清除。

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