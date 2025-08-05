夠詭譎！7月颱風、低壓帶、西南氣流接力 破74年來3大紀錄

今年7月天氣相當不穩定。（資料照）

2025/08/05 19:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月天氣相當不穩定，除了2025年首個登陸颱風丹娜絲，後續颱風范斯高、竹節草在台灣周邊環伺，以及月底至8月初的西南氣流長時間滯留影響，中南部豪雨不斷，多地受災嚴重。中央氣象署今天（5日）特別回顧了7月份台灣氣候重點，發現全台平地站在該月份破了74年來3項紀錄！

氣象署今天透過臉書粉專「報氣候」發文回顧7月份氣候重點，全台平地站創1951年以來7月平均累積雨量最多、降雨日數次多、日照時數最少！累積雨量部分，平均767.0毫米，氣候平均值（中位數）235.3毫米，7月累積雨量較氣候平均值多531.7毫米，為1951年以來同期最多雨，受到颱風、低壓帶及西南氣流接連影響，中南部及花東地區降雨達大豪雨或超大豪雨等級。台中、日月潭、成功、大武及蘭嶼站月雨量，均為該站同期最多雨；嘉義及恆春站月雨量則均為該站同期次多雨。

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降雨日數部分，7月各地平均19.2天， 氣候平均值11.0天，多了8.2天，為1951年以來同期次多雨日，僅次於1972年7月（平均19.5天），全台降雨日偏多，其中彭佳嶼、基隆、鞍部、竹子湖、嘉義及成功站，雨日均為該站同期最多。日照時數部分，7月平均日照137.6小時，氣候平均值224.9小時，少了87.3小時，為1951年以來同期最少日照時數，全台日照時數均偏少，全台各測站（除彭佳嶼、玉山及台東站外）之日照時數均為該站同期前3少。

氣溫部分，7月平均28.4度，氣候平均值為29.0度，低了0.6度，僅淡水、新竹、阿里山、玉山、嘉義、恆春、澎湖及東吉島站氣溫正常，其他地區氣溫均偏低。累積高溫日數部分，統計7月最高氣溫≥35度的天數，平均2.7天，氣候平均值則是5.3天，少了2.6天，這是因為颱風、低壓帶及西南氣流影響期間，局部地區氣溫明顯下降，其他時間還是偏熱。

氣象署回顧今年7月氣候重點。（圖翻攝自報氣候-中央氣象署）

氣象署回顧今年7月氣候重點。（（圖翻攝自報氣候-中央氣象署）

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