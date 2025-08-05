南部受重創找嘸工人修繕 交通部認領4區、動員廠商媒合工班

丹娜絲颱風及西南氣流重創南部，災後由於缺工缺料，居民找不到工班復原家園。交通部透過承辦道路工程的廠商，媒合業界工班給居民。（擷取自交通部臉書）

2025/08/05 19:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風及西南氣流重創南部，面臨缺工缺料的情勢，居民難找工班施工，復原家園。中央動員部會認養各區，交通部負責新營區、鹽水區、白河區、後壁區，透過平時承辦道路工程的廠商，媒合業界工班給居民，本週已經陸續開工。

交通部今天宣布，丹娜絲颱風及西南氣流重創南部，部分民眾家園災損嚴重，加上修繕資源不足，修復進度嚴重落後；交通部主動投入救災行動，盡早幫助災區居民恢復日常生活。

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交通部說明，颱風發生迄今一個月，台南很多民宅屋頂被吹走，數量非常龐大，但當前遇缺工缺料，民眾叫不到工班，也缺人力機具；中央為了解決問題，動員中央各部會，包括交通部、經濟部、內政部、水利署、國土署等全部動員，認養各自負責區域。

交通部認養4個區域：新營區、鹽水區、白河區、後壁區。願意修繕的住戶，經過區長媒介、登記，由交通部動員道路工程廠商去找工班，再由居民自行與業者談妥價格及合約，展開修復工程。

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