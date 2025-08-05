台南大雨限定即景 台灣府城隍廟獅口吐瀑布

台灣府城隍廟正殿後天井處的獅口造型排水口出現「瀑布」即景。（台灣府城隍廟提供）

2025/08/05 19:27

〔記者王姝琇／台南報導〕台南近日大雨不斷，台灣府城隍廟人員巡檢建築，也紀錄了正殿後天井處的獅口造型排水口出現「瀑布」。這景象在風神廟、孔廟等老廟宇時常可見，雨天稍抬頭，偶能欣賞到前人結合智慧與美學設計帶來的驚喜！

台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，這個只有大雨才能看見的廟宇即景，要像瀑布一樣狂洩，必須要雨勢非常大才行，上面是人們所熟悉的集水天溝設計，透過高低落差將水引到排水口，加上前人建築廟宇時的美學展現，以各種不同神獸展現排水口，像是風神廟有鰲魚造型吐水口，台灣府城隍廟內則是看似獅型的泥塑造型設計（亦有人視為豹型）。

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郭榮哲翻找辦公室檔案櫃內的報告書，由淡江大學教授周宗賢在1991年所主持的《臺灣府城隍廟研究與修復》，也拍下清晰的「泥塑豹型洩水口」。

這份報告是由南市府文化局與廟方共同展開的緊急搶修計畫，當時廟內因木構架腐朽，導致屋頂無法承重因而變形。在完成這份建築調查報告後，1993年再委由黃秋月建築師事務所主持修護規劃設計，針對整個廟體與動線進行規劃與考證修復。修復後的成果，就是今日所熟悉的廟內格局。

風神廟鰲魚造型吐水口。（民眾提供）

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