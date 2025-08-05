新北蔬果殘渣處理中心延宕2年 果菜公司同意展延至8/31

新北市「綠色農業循環經濟中心」地處板橋市場門口對面。（記者羅國嘉攝）

2025/08/05 18:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北果菜批發市場每年產生蔬果殘渣高達986公噸，為提升資源再利用，黑水虻農業科技公司於2022年啟動「綠色農業循環經濟中心」興建計畫，將殘渣轉為飼料原料，原預計2023年3月完工，但至今仍未完工營運，導致預估每年2600萬至3741萬元的營收落空。新北果菜公司總經理江惠貞說，經協調後，完工期限已同意展延至8月31日，若未能如期完工，將依契約規定罰鍰。

針對蔬果殘渣處理中心進度，據審計部報告顯示，工程原訂2021年底完工，但因疫情影響缺工缺料，及廠商遲未補齊環保局審查資料，至今仍未完工，未能實現營運計畫書中2022至2024年每年2600萬至3741萬元的營收預期，也無法調增委託營運權利金，導致仍需以傳統方式清運殘渣，清運費用居高不下。

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江惠貞回應，與黑水虻公司合作的是環保用地開發案，未來完工後仍需公開競標，不是專屬果菜公司處理殘渣，審計報告所列營收數據僅為黑水虻公司自行預估，與果菜公司財務無關，但黑水虻因污水處理設施與環保局審查多次延宕，目前雙方已協議若未於31日前完工，公司將對其實施罰款；另審計部觀察與實際情況有所落差，公司正彙整資料正式回應。

委外廠商黑水虻公司表示，廠房的施工進度已達58至70％，基礎工程、樓板屋頂結構及外牆結構皆已完成。

新北市議員顏蔚慈指出，蔬果殘渣處理設施老舊，改善計畫一拖再拖，攤商與市民持續受害。市府若無法解決結構性問題，根本無資格談市場搬遷，更不應將治理失敗責任甩鍋蘆洲。

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