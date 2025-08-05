受災戶重建利多 災屋拆除、弱勢修繕費用政府全買單

風災受損弱勢戶修繕費用由政府全額負擔，如需拆除不分一般戶、弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用一樣由政府吸收。（行政院提供）

2025/08/05 18:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（5）日宣布，針對風災受損住宅，弱勢戶修繕費用由政府全額負擔，如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用一樣由政府吸收。

指揮官陳金德說，除既有核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入、「媒合簽約獎勵金」外，災屋修繕部分，弱勢戶由政府全額負擔；一般戶在8月17日前，與政府媒合廠商簽約者，補助尾款2萬。災屋拆除部分，不論弱勢戶或一般戶，若仍未拆除，9月底前委由政府代為拆除完成者，費用由政府吸收，承諾自行雇工於9月底完成拆除者，則補助2萬元

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目前災屋修繕作業由中央部會與台南市政府聯合進駐17個行政區，已洽定133家廠商、媒合843戶，接洽中485戶、已簽約46戶、施工中6戶。

針對災後廢棄物清理，特別是石綿瓦具潛在風險，環境部與國防部、地方政府合作建立分區清運機制，嘉義、台南三縣市合計已完成清理逾4.5萬公噸廢棄物，石綿建材受理7418案、清運超過872公噸。指揮所也要求相關單位落實「三不二約」（不接觸、不敲碎、不洩漏、約拆除、約清運、查資訊）原則，保障環境安全。

另為協助災區原鄉部落復原，原民會設立「原鄉部落復建組」，已派員進駐嘉義、高雄、屏東等6處重災區，並成立前進工作小組進行災勘與關懷慰問，配合地方政府推動重建工作。另高雄市那瑪夏青山部落6戶及屏東縣三地門鄉大社村3戶停電，台電公司預計今（5）日全數搶通。

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