20年未調！北市特教助理員導護費150元 吳世正：應高於基本薪資

台北市特教助理員隨車導護費150元20多年未調整，議員吳世正認為應至少高過基本薪資190元。（教育局提供）

2025/08/05 18:57

〔記者甘孟霖／台北報導〕特殊教育除特教師資外，也有協助特殊教育學生在校學習及生活適應的特教助理員。不過，助理員除了日常協助特教學生在校學習與生活外，還需每日隨交通車接送特教學生上下學，台北市議員吳世正表示，跟車導護費一次150元，20多年未曾調整，應至少高過基本薪資。教育局指出，去年至今4度調整特教助理員薪資，助理員隨車除本身薪資，額外有150元導護費加給。

台北市114學年度共聘任882名時薪制特教助理員、月薪制76名，吳世正指出，時薪制特教助理員沒有獎金或年終、沒有特休、寒暑假也無薪資保障，因此流動率高，教育局雖有調整薪資，但助理員也須隨交通車接送特教生上下學，但跟車導護費一次150元，20多年未曾調整。

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他說，跟車導護絕非輕鬆差事，不僅需要提早出門準備，過程更要時時警覺，維護學生安全，要處理學生情緒或突發狀況，確保每位學生平安上下學，以如此高強度與高度責任的工作內容，150元的導護費甚至連基本工資都不到，確實有檢討與調整必要。

他舉例，如國立苗栗特教學校、國立花蓮特殊教育學校及國立屏東特殊教育學校，鐘點制隨車人員待遇均依勞基法每小時基本工資（190元），建議台北市至少應該200元時薪起跳，才符合台北市生活環境需求。

教育局回應，重視特教人員福利，自2024年起新增分級制度優化助理員薪資，至今已4度調整薪資，目前時薪為199至256元；學校交通車如安排特教助理員隨車，除本身薪資外，額外加給150元導護費。此外，今年也首度將特教助理員納入優良特殊教育人員表揚對象，肯定特教助理員付出與貢獻。

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