高CP值旅遊地！ 長榮航空「桃園－釜山」航線開賣

韓國釜山「甘川文化村」有韓國馬丘比丘美譽，由許多藝術作品及繽紛房屋組成，吸引遊客拍照打卡。（韓國觀光公社提供）

2025/08/05 18:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空10月21日開航「桃園－釜山」航線，每天飛1班，即日起正式開賣。這也是長榮航空睽違13年再度開闢韓國新航點。新航線開航之後，長榮航空每週飛往韓國將達32班。

韓國觀光公社統計，台灣赴釜山的旅客成長幅度最大，平均每4位訪韓的台灣旅客中，就有1位前往釜山旅遊，展現出釜山在台灣市場的人氣。

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長榮航空新開航的「桃園－釜山」航線，以空中巴士A321-200機型執飛，座位數共184席，商務艙8席、經濟艙176席，飛行時間僅需2小時25分，安排午後班機，讓旅客不累不趕、輕鬆出遊。

長榮航空表示，釜山航線的開闢，可搭配現有的長榮航空松山－首爾金浦、松山、桃園及高雄直飛首爾的航班外，對於歐美、東南亞國家出發延遠至韓國的旅客來說，不管是出差或是旅遊，都是便利多元的選擇。

釜山擁有「國際港都」的美譽，有許多美食及觀光景點，旅遊CP值也相當高。知名景點包括夏季渡假聖地「海雲台海水浴場」、韓國馬丘比丘「甘川文化村」、眺望釜山港的「釜山塔」、人氣極高的「天空膠囊列車」等。

釜山年度秋季盛事「2025釜山國際煙火節」也將於11月15日登場，在廣安里海水浴場、二妓台與冬柏島3地同步施放煙火，預計吸引數十萬海內外旅客共襄盛舉；每週六晚間定期舉行的「廣安里M無人機秀」，由600架無人機聯合編隊飛行，在廣安里海水浴場點亮釜山天際。

長榮航空10月21日開闢桃園－釜山航線，以空中巴士A321-200執飛。（長榮航空提供）

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