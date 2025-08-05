新鮮人別灰心！履歷石沉大海 內行人曝「這招」竟順利錄取

新鮮人履歷常被冷落？內行人曝「再投1次」才是關鍵。示意圖。（資料照）

2025/08/05 22:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕履歷投出卻毫無音訊，對求職者而言無疑是最大的挫折。知名作家黃大米分享，過去她若投履歷沒得到回應，總以為是自己不被看好，乾脆不再嘗試。然而多年後她才明白，原來是企業內部人事流動頻繁，每次審履歷的人可能都不同，即使先前被婉拒，也有可能會因為主管的異動重獲機會，對此，黃大米也鼓勵求職者，別因一次失敗就輕言放棄。

黃大米在臉書粉專上發文說，年輕時曾熱情投遞履歷給企業，卻常常石沉大海，讓她懷疑是否自己不夠格，因此一旦投過一次沒回應，她便不會再主動寄第二次。黃大米笑說，當年曾把全台各大電視台的地址寫進筆記本，每家親自去投履歷，沒想到卻是「一家都沒下文」。由於從不重複投遞，她常常陷入不知道還能去哪投的窘境，機會也就這樣默默錯過了。

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黃大米透露，在多年後來回頭看，想對年輕人說，其實不必因為一次沒回覆就放棄，一家公司裡有不同部門的主管各有想法，加上人事流動頻繁，今天沒錄取，不代表明天也不會中。畢竟每次拿到履歷的人都可能不一樣，標準自然也會改變。黃大米也鼓勵求職者，「我們會變，別人也會變，環境也會變。」只要不放棄多試幾次，說不定機會不小心機會就來了。

貼文曝光後，引起不少網友熱議，「説的沒錯，兒子曾經投過某公司沒上，隔年再投就上了！」、「確實如此，之前去一家上市公司面試沒有消息，隔了大約三年看到有開缺又去投，後來就上了，因為當時的主管已經離職」、「機會是自找的，成功也是努力而來的」、「我當時投履歷也不管徵才條件上的內容，只要我想去試看看就投了！所以整個業界聽到我的學歷都傻眼，但也在這領域超過15年了」。

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