為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    扛棒上架！ 新光三越台南小北門店開幕倒數

    新光三越台南小北門店招牌上架。（圖取自新光三越台南小北門店臉臉書）

    新光三越台南小北門店招牌上架。（圖取自新光三越台南小北門店臉臉書）

    2025/08/05 18:40

    〔記者王姝琇／台南報導〕新光三越百貨在台南市開設中山店、新天地之後，今年即將迎來第三間分店小北門店，日前傳出可能預計在8月份期間試營運，且有許多，今天招牌正式掛上高樓，讓民眾更是期待！

    新光三越台南小北門店坐落於老台南人記憶中的經典地標「東帝士百貨」舊址，象徵回憶與創新的接軌；規劃涵蓋地上1樓至4樓、超過萬坪空間，目標以豐富的零售通路經驗，結合購物與娛樂，融入創新與科技元素，導入世界同步流行時尚生活品牌，據知情人士透露，將有不少「獨家」品牌進駐，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標。

    新光三越小北門店不僅成為新光三越台南開設的第3間百貨公司，加上小北與西門商圈熱鬧繁榮商機，可望吸引大量消費人潮，周圍的鄭仔寮重劃區近來也更受矚目。

    發現扛棒上架後，民眾留言表示，「快了快了」、「開幕倒數中」、「原來是要開新光三越」、「我已經在想車子要停哪裡」。還有網友敲碗許願，希望有麥當勞、影城和一蘭拉麵等品牌進駐。

    新光三越台南小北門店招牌上架。（圖取自新光三越台南小北門店臉臉書）

    新光三越台南小北門店招牌上架。（圖取自新光三越台南小北門店臉臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播