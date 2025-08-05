扛棒上架！ 新光三越台南小北門店開幕倒數

新光三越台南小北門店招牌上架。（圖取自新光三越台南小北門店臉臉書）

2025/08/05 18:40

〔記者王姝琇／台南報導〕新光三越百貨在台南市開設中山店、新天地之後，今年即將迎來第三間分店小北門店，日前傳出可能預計在8月份期間試營運，且有許多，今天招牌正式掛上高樓，讓民眾更是期待！

新光三越台南小北門店坐落於老台南人記憶中的經典地標「東帝士百貨」舊址，象徵回憶與創新的接軌；規劃涵蓋地上1樓至4樓、超過萬坪空間，目標以豐富的零售通路經驗，結合購物與娛樂，融入創新與科技元素，導入世界同步流行時尚生活品牌，據知情人士透露，將有不少「獨家」品牌進駐，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標。

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新光三越小北門店不僅成為新光三越台南開設的第3間百貨公司，加上小北與西門商圈熱鬧繁榮商機，可望吸引大量消費人潮，周圍的鄭仔寮重劃區近來也更受矚目。

發現扛棒上架後，民眾留言表示，「快了快了」、「開幕倒數中」、「原來是要開新光三越」、「我已經在想車子要停哪裡」。還有網友敲碗許願，希望有麥當勞、影城和一蘭拉麵等品牌進駐。

新光三越台南小北門店招牌上架。（圖取自新光三越台南小北門店臉臉書）

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