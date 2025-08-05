豪雨重創通訊 NCC：台南七股、嘉義布袋8/7啟動災害漫遊

丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨事件重創中南部地區，NCC與電信業者研商後啟動國內漫遊，並將視實施情況，制定通案性標準作業程序。圖為寶來二橋約79.5K處路基被掏空。（原民會提供）

2025/08/05 18:34

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨事件重創中南部地區，國家通訊傳播委員會（NCC）今日邀集三大電信業者及相關政府單位，研商災區啟動漫遊的可行性並取得共識，自8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及前述兩區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，最晚在同年10月31日終止。

NCC指出，丹娜絲颱風造成嘉南地區1293座行動基地台因電力中斷或遭強風毀損，雖電信業者調派人力與資源全力搶修，藉臨時基地台、行動基地台馳援及周邊基地台天線方向調整等方式因應，但NCC與業者討論後認仍有必要做先導性實施國內漫遊。

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因此，NCC今日邀集內政部、內政部消防署、數位發展部、公平交易委員會、台灣電信產業發展協會及三家行動通信事業研商，選定台南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，期藉先導性實作經驗，以完備未來通案實施機制。

NCC特別說明，災區漫遊就緊急電話應接處理、電信堵詐機制等議題，攸關民眾生命財產安全，技術尚待精進，故先針對嘉南部分地區實施漫遊；另就高雄市、台東縣部分偏鄉地區，將於上述議題完成技術測試後，視需要再為推行。

另NCC表示，為因應極端氣候變化可能再次重創基礎設施，該會將藉由本次啟動經驗，後續將再邀集有關機關，依據災害防救法相關規定，制定通案性標準作業程序，並納入災害防救業務計畫之範疇，以建立災時應變措施制度化準則。

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