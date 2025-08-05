「跟王力宏果然一家人！」 他爆李敖60年前寫信 痛罵許倬雲這件事......

許倬雲辭世，享耆壽95歲。（資料照）

2025/08/05 19:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中研院院士、史學家許倬雲本月3日在美國匹茲堡逝世，享耆壽95歲。儘管常人總說「人死為大」，國立中央大學中國文學系助理教授胡川安今天（5日）還是分享已故作家李敖約莫60年前寫信，痛罵許倬雲利用權勢性騷擾的往事，引發網友討論。

胡川安今天在臉書發文，「許倬雲過世了，他是我的老師的老師，但不會因為人過世了，我就缺乏一個史家的素養，史家都是評論過世的人。李敖在1966年10月23日寫給他的信，當時許倬雲是台大歷史系的主任，很不幸的，我也畢業於這個系，但我畢業的時候是2005。」

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「李敖在信中說：現在你做了歷史系主任，算是你馬屁到家。不過你總該知道，亂來是不行的。南港你的女秘書藍小姐，已被你逼婚得下海做舞女，我特別去訪問她，她口中你的劣跡，還多著呢！我都做成了筆錄。你去台大，又不自檢束，居然整天接送居浩然（國民黨元老居正次子）的女兒，招搖校內外，成何體統？你該到重慶南路衡陽街交叉口的小攤上，買買我的朋友袁瓞先生（胡適忘年交）的『天鵝餅』，在吃不到『天鵝肉』的時候，姑且『買』餅充饑吧！你專門欺負人，尤其是你追求不遂的女人，總之，越寫越氣，不同你廢話了。」

胡川安表示，「從這封信可以看到，許倬雲向他在中研院的女秘書藍小姐逼婚，但人家不要，可是人家的家境不好，在南港中研院做不下去，只好去做舞女。寧願當舞女，也不要嫁給當時在中研院和台大都有權有勢的許倬雲，這就是一代知識分子！現在的話，已經構成權勢和性騷擾，但黨國時代，就有這種人。中央研究院院士，唐獎漢學獎的得主，我沒有否認他學術的成就，但作為一個人，也許可以了解所謂的知識大師。」

值得一提的是，許倬雲是歌手王力宏的七舅公，財經網紅胡采蘋今天轉發胡川安的貼文，提起2021年王力宏被前妻李靚蕾踢爆一系列性醜聞，稱自身邊一名拿到台大歷史系博士學位的同事得知此事後吐槽：「王力宏的舅公跟王力宏果然一家人！」

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