台師大女足抽血案》教育部啟動3校IRB查核 5大重點違法將裁罰

教育部常次朱俊彰說明跨部會專案小組調查台師大女足抽血案後續情形。（記者楊綿傑攝）

2025/08/05 18:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案引發外界關心研究倫理問題，針對陳忠慶、周台英及相關研究計畫，教育部召集跨部會專案小組今開第3次會議，常次朱俊彰會後說明，本週將前往台師大、北市大、台大等3校實地查核，項目將包括當初IRB審查機制、受試者權益保護、是否落實計畫、採集人員是否符合規定及受試者費用等5大項，若有違失違法情形將裁罰。

朱俊彰說明，今日會議主要針對陳師與周師任教以來，涉及血液樣本運用的14個研究計畫，其後續查核作細緻討論，因此本週將分3天前往台師大、北市大、台灣大學3校做實地查核。

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查核項目第一項包括，當時3校通過IRB的審查機制為何、計畫後續有無變更、變更是否再經IRB審查等；第二項則是關於對受試者保護，包括倫審會有無追蹤研究者是否取得是受試者同意，或用受事者能理解的語言說明研究項目，有無用不正當、強制、利誘段取得學生的同意。以及採集血液頻率、抽血量、抽血方式，及是否由符合資格人員執行。

第三項則是學校IRB通過研究案，其後續追蹤管理機制如何、有無確認研究者是否按照當初通過內容執行、採集的研究資料有無逾越當初審查過的目的等；第四項為實際負責採集血液樣本的人員，是否與審查時相同、與學生簽同意書時認知人員是否相同等；第五項為查核受試者名單、參與方式、費用流向等。

朱俊彰表示，3天查核的結果將會提到專案小組討論，討論完再送教育部及衛福部的IRB確認是否有違失及是否符合法律規定，一旦有違失、不符合法律規定，教育部就會針對學校的IRB及研究者裁罰。

此外，朱俊彰提及，國科會也查處了從111年到114年，體育學門所有涉及到血液樣本相關研究計畫（不限於陳師與周師）共有97件，教育部與衛福部的IRB將會進行相關法令檢視及計畫審查，同樣是包含當初IRB審查機制、受試者權益保護、是否依計畫落實，採集人員是否符合規定、受試者費用等5項目。

朱俊彰強調，盼透過詳細查核了解，降低外界對研究計畫之處理有疏漏或違失的疑慮，也藉此讓學術界更重視人體研究所應該遵守的規範。

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