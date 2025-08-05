大城鄉民反農地種電 光電業者說明會遭抗議流會

「豐渠能源公司」昨天在頂庄國小活動中心舉辦說明會，大城鄉居民成立反光電自救會前往抗議。（記者顏宏駿攝）

2025/08/05 18:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕光電業者「豐渠能源公司」有意在大城鄉設置光電與升壓站，遭地方反對，今天業者在頂庄國小活動中心舉辦說明會，反對開發的鄉民成立反光電自救會前往抗議，雙方僵持約1小時，光電業者離場，說明會流會收場。

抗議民眾表示，2023年經濟部、農業部與內政部把大城鄉位於台十七線以西包括頂庄村、台西村、西港村、東港村等有339公頃劃為「低地力光電示範區」的規劃案，計畫內均為農地，雖是沙質地卻適合種地瓜、花生等高經濟作物，他們強力反對光電業者在此施作光電設施。

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陳姓農民說，大城鄉生產的農產品價格比水稻好，政府要開發綠能還把這麼好的土地，定義為低地力，讓農民氣憤至極，他們要種田不要光電。這次颱風及後續大雨，南部光電災情，更是讓居民很有感，吹落的光電板、損毀家園與道路、有光電還停電等，這不是他們要的生活環境，農地是生產糧食的地方、不是種電的地方。

縣府經綠處表示，依據電業法規定，從事2MW以上發電業，屬經濟部能源署權責管理；另依電業登記規則，電業籌設許可前應辦理地方說明會，並檢附地方主管機關同意函，光電業者如備齊相關函送文件，縣府將依規定召開府內外學者專家聯合審查會議審議。

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