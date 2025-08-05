北市金山南路畸零地合建僵局 議員李柏毅協調盼解套

台北市金山南路上一建案將開蓋，但一旁畸零地（鐵皮屋處）所有權人指控，地主透過分割中間一塊地拒絕合併、讓售方式，因而獨立開發，影響畸零地開發權益。（記者甘孟霖攝）

2025/08/05 18:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕位於台北市金山南路二段上一塊土地將自建，依據台北市畸零地管理自治條例，基地開發需考量相鄰畸零地單獨開發權利，土地須跟周邊畸零地達成讓售或合建協議才可開發。但錦華里里長溫美珠接獲陳情，指開發案地主A透過將土地分割一塊2.2坪畸零地予產權公司（地主B），在其拒合建狀況下，因而可單獨開發，卻導致另兩塊畸零地無法合併，未來幾乎等同廢地，她批這是不公義開發。

台北市建築管理工程處表示，近期將邀該不同意合併的畸零地所有權人，瞭解其不願合併開發及讓售原因，並探詢未來有何土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。

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溫美珠找來台北市議員李柏毅協調，今（5日）召開記者會，溫美珠指出，該建案將蓋一棟地上七層、地下一層建物，而旁有3塊畸零地緊鄰；她說，當中鄰近建案的一塊2.2坪畸零地為地主A自行分割售給產權公司，該土地不同意合併開發、讓售，該建案因此可獨立開發，卻導致另兩塊鄰接地主B土地的畸零地失去合併開發權。

住戶代表李先生說，過去地主A曾經有談過讓售但未果，而最近地主A卻以資產公司隔出2.2坪土地的方式要獨立開發，住戶才會找上民代陳情；他強調，自家房子1958年就落成，是合法建物，而部分土地又被畫為計畫道路，未來如被徵收等同剩下5、6坪空間，如何生活？

建商代表表示，建照是去年申請，而他們也有詢問2.2坪畸零地的地主B，地主B表示欲與另一塊相鄰基地合併，以獲取較高的容積率，因此才拒絕與地主A建案合併開發。

李柏毅辦公室也提出訴求，要求請都發局就畸零地開發權益，召集建管處與更新處研議解套方式。

建管處表示，按「台北市畸零地使用管理自治條例」規定：「受通知之畸零地有數筆者，其中若部分畸零地所有權人無意願讓售或合併，致其餘畸零地未能與建築基地相連合併使用，起造人或實施者無須承買其餘畸零地或將其納入都市更新單元。」此案建築基地相鄰畸零地所有權人，已於6月18日函復起造人，表明自願保留，此情形符合上述法令「無須承買其餘畸零地」規定。

建管處表示，將於近期邀該畸零地所有權人（地主B），瞭解其不願合併開發及讓售原因，並探詢未來有何土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。

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