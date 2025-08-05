為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市金山南路畸零地合建僵局 議員李柏毅協調盼解套

    台北市金山南路上一建案將開蓋，但一旁畸零地（鐵皮屋處）所有權人指控，地主透過分割中間一塊地拒絕合併、讓售方式，因而獨立開發，影響畸零地開發權益。（記者甘孟霖攝）

    台北市金山南路上一建案將開蓋，但一旁畸零地（鐵皮屋處）所有權人指控，地主透過分割中間一塊地拒絕合併、讓售方式，因而獨立開發，影響畸零地開發權益。（記者甘孟霖攝）

    2025/08/05 18:37

    〔記者甘孟霖／台北報導〕位於台北市金山南路二段上一塊土地將自建，依據台北市畸零地管理自治條例，基地開發需考量相鄰畸零地單獨開發權利，土地須跟周邊畸零地達成讓售或合建協議才可開發。但錦華里里長溫美珠接獲陳情，指開發案地主A透過將土地分割一塊2.2坪畸零地予產權公司（地主B），在其拒合建狀況下，因而可單獨開發，卻導致另兩塊畸零地無法合併，未來幾乎等同廢地，她批這是不公義開發。

    台北市建築管理工程處表示，近期將邀該不同意合併的畸零地所有權人，瞭解其不願合併開發及讓售原因，並探詢未來有何土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。

    溫美珠找來台北市議員李柏毅協調，今（5日）召開記者會，溫美珠指出，該建案將蓋一棟地上七層、地下一層建物，而旁有3塊畸零地緊鄰；她說，當中鄰近建案的一塊2.2坪畸零地為地主A自行分割售給產權公司，該土地不同意合併開發、讓售，該建案因此可獨立開發，卻導致另兩塊鄰接地主B土地的畸零地失去合併開發權。

    住戶代表李先生說，過去地主A曾經有談過讓售但未果，而最近地主A卻以資產公司隔出2.2坪土地的方式要獨立開發，住戶才會找上民代陳情；他強調，自家房子1958年就落成，是合法建物，而部分土地又被畫為計畫道路，未來如被徵收等同剩下5、6坪空間，如何生活？

    建商代表表示，建照是去年申請，而他們也有詢問2.2坪畸零地的地主B，地主B表示欲與另一塊相鄰基地合併，以獲取較高的容積率，因此才拒絕與地主A建案合併開發。

    李柏毅辦公室也提出訴求，要求請都發局就畸零地開發權益，召集建管處與更新處研議解套方式。

    建管處表示，按「台北市畸零地使用管理自治條例」規定：「受通知之畸零地有數筆者，其中若部分畸零地所有權人無意願讓售或合併，致其餘畸零地未能與建築基地相連合併使用，起造人或實施者無須承買其餘畸零地或將其納入都市更新單元。」此案建築基地相鄰畸零地所有權人，已於6月18日函復起造人，表明自願保留，此情形符合上述法令「無須承買其餘畸零地」規定。

    建管處表示，將於近期邀該畸零地所有權人（地主B），瞭解其不願合併開發及讓售原因，並探詢未來有何土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播