印尼工人跨海抗議 控華新麗華污染環境、存在工安問題

今日環境權保障基金會與印尼環保組織AEER、WALHI，以及來自印尼鎳礦工業區周邊的社區居民、原住民及華新麗華印尼子公司的員工，在華新麗華公司前召開記者會，控訴其旗下公司在印尼當地涉及污染環境，並存在工安問題。（環境權保障基金會提供）

2025/08/05 17:56

〔記者黃宜靜／台北報導〕今（5）日環境權保障基金會（ERF）與印尼環保組織AEER、WALHI，以及來自印尼鎳礦工業區周邊的社區居民、原住民及華新麗華印尼子公司的員工，在華新麗華公司前召開記者會，控訴華新麗華旗下公司在印尼當地涉及污染環境，並存在工安問題。

AEER執行長Pius Ginting表示，華新自我定位為一家支持再生能源的公司，但在運作上卻依賴化石能源，成為印尼加里曼丹地區森林砍伐的煤炭幫凶。若要與其「支持再生能源」的形象一致，應立即停止使用化石能源。

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Pius Ginting指出，據掌握的紀錄顯示，華新的子公司在2025年從PT. GAG採購鎳礦。PT. GAG的採礦區位於外媒稱「海上亞馬遜」的四王群島，當地的鎳礦開採受到大眾抗議，華新至今並未公開表示將停止向PT. GAG採購鎳礦，因此呼籲華新立即停止購買來自生態極度脆弱小島的礦產資源。

當地自救會Fakawele創辦人Adlunfiqri Sigoro表示，鎳礦開採破壞環境，且嚴重侵犯人權，特別是對印尼的原住民族群，要求在印尼投資的企業不要從有問題的礦區採購鎳礦。

華新麗華印尼子公司華新鎳業工人Johan Sappara表示，印尼華新工作場所中存在許多問題，特別是職業安全衛生上，已經造成許多工安問題，每月有3成員工生病，而遠在台灣的華新高層或許不知曉這些問題的存在。我們剛才已經將這些問題向華新在台灣的高層反映。我們SPIM（印尼Morowali工業區工人工會）將持續監督並推動這些訴求，直到真正出現改善為止。

環境權保障基金會企業責任與國際事務主任孫興瑄表示，環權會自去（2024）年10月起與華新麗華有多次信件往來，協助印尼提出當地訴求、請求與印尼利害關係人實體拜會，並針對公司年報及永續報告書中，未明確揭露的事項進行釐清與確認。然在這近1年的溝通過程中，僅釐清部分事實，實際上有多數訴求都沒有獲得正面回應。

環團呼籲，華新麗華應制定適用於全體集團營運的人權與環境盡職調查政策、建立有效機制，公開營運資訊、並納入社區與工人參與機制，定期與在地社區進行實質交流。

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