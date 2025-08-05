2025桃園海客季盛大登場 八大主題活動精彩不斷

桃園市副市長蘇俊賓（後左4）等人宣布2025桃園海客季活動開跑，今年推出米寶水槍路跑、首辦夜宿永安等活動，讓親子暑假同遊客庄。（記者李容萍攝）

2025/08/05 18:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局即日起至8月31日串聯體育局、農業局、新屋區公所及中壢區漁會合辦「2025桃園海客季」系列活動，副市長蘇俊賓今（5）日在新屋區永安海螺文化體驗園區宣布今年桃園海客季延續過去海客文化，以「海陸遊樂園」為主題，推出米寶水槍路跑、千人牽罟、夜宿永安、海客嘉年華、踩點集章、海客小旅行、食魚教育、星繽樂演唱會等八大主題活動，讓民眾在盛夏期間體驗海客文化，感受新屋客庄風情。

蘇俊賓表示，桃園是客家第一庄，新屋又是全國唯一海客文化的保留區，今年海陸嘉年華下半年帶給大家精彩活動，首次辦理2場夜宿永安新體驗，還有小旅行，他連3年參加的米寶路跑更是全國唯一可以邊路跑一邊玩水槍的馬拉松，配合食魚教育，希望在暑假尾聲讓大小朋友度過深具教育意義、玩樂的暑假。

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客家局長范姜泰基說，去年反應熱烈的米寶水槍路跑，今年訂於23日舉辦，加入闖關障礙賽及超大海螺滑水道、戲水池遊具，打造獨特的海客遊樂園，當天安排海客音樂趴，還有海客挑戰賽推出堆（修）石滬、牽罟體驗關卡，會場周邊設置「海客潮市集」，將打造客味滿滿的假日派對。

永安海螺館即日起至9月30日展出服飾設計師呂學政與在地客家鄉親，跨領域策劃「灃茟─永續潮起、海客豐收」特展，以永安獨有的海洋客家文化為靈感，串聯新屋在地協會與創生據點，匯聚海洋服裝藝術、環保紡織研發與在地手作工藝，推出以回收自永安漁港的廢棄漁網為主材料、融合金屬纖維與色彩網布的「潮網律動」，以立體刀形恣意排列揮灑出的「大魚豐收」玻璃牆面，以及利用廢漁網回收再製的紗線、布料與服裝作品、手作袋包「豐收包」。

參觀民眾完成海螺館參觀特展領取集章明信片，再至7處好玩據點集章後，可兌換「新屋8景」限量獎品，至於海客小旅行及夜宿永安等活動報名可至桃市客家局官網。

以回收自永安漁港的廢棄漁網為主材料、融合金屬纖維與色彩網布的「潮網律動」。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（右）參觀以立體刀形恣意排列揮灑出的「大魚豐收」玻璃牆面。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（中）等人參觀以利用廢漁網回收再製的紗線、布料完成的手作袋包「豐收包」。（記者李容萍攝）

利用廢漁網回收再製的紗線、布料與服裝作品。（記者李容萍攝）

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