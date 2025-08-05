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    保時捷跑車北宜逆向險奪命 當事人霸氣找上門對質 網狂讚：做得好

    網友分享一段行車畫面，在北宜公路行駛時，險與一輛逆向超車的保時捷跑車正面相撞，示意圖。（資料照）

    網友分享一段行車畫面，在北宜公路行駛時，險與一輛逆向超車的保時捷跑車正面相撞，示意圖。（資料照）

    2025/08/05 22:45

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在山路盲彎逆向超車，不僅危險，更可能釀成悲劇。網友分享一段行車畫面，在北宜公路行駛時，險些與一輛逆向超車的保時捷跑車正面相撞。事後他不僅報警提告，還親自找上車主對質。影片曝光後，許多網友力挺原PO「做得好」。

    綜合媒體報導，網友在臉書粉專「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」分享一段影片，畫面中可見原PO行駛在北宜公路某段彎道時，突然有一輛銀色保時捷跑車為了超越前方大貨車，竟直接跨越雙黃線逆向行駛，差點與原PO迎面相撞，所幸他及時煞車才避免釀成意外。

    事後，原PO前往派出所提告公共危險罪，並針對違規行為進行檢舉。接著透過管道查詢到該車主任職於桃園保時捷中心。原PO隨即前往店內當面質問「你剛剛在北宜公路開什麼車啊」！而對方僅回覆「所以呢？有撞到嗎」？隨後就進入辦公室，不再回應。向保時捷公司投訴後，保時捷則回應業務個人行為，公司不會干涉。

    影片一出，許多網友支持原PO做法，「車主自己這台也不便宜，自己也不是什麼一般人，還要靠警察出惡氣太慢了當然是上門開譙」、「我在陽明山碰過一樣的事，當時沒有行車記錄器，真的會害死人也跟當時的人國罵」、「這個差一秒有可能命就沒了，太可怕了」、「盲彎超車真的是找死」、「版主狂，幹的好」。

    根據《道路交通管理處罰條例》第45條第1款，汽車駕駛人不按遵行之方向行駛，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。若被判定有「危險駕駛」行為最高可處新台幣3萬6000元罰鍰。

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