從小吃到大！台南寒暑假愛心午餐 11年不間斷暖胃又暖心

獅子會攜手愛心團體，支持弱勢學童44天營養午餐。（南市議會提供）

2025/08/05 17:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市民間愛心發起南區與安平區寒暑假弱勢學童免費營養午餐計畫，今年暑假受助人數達394人，經費突破121萬元。隨著食材與調理成本增加，計畫一度面臨資源不足，所幸多家獅子會伸出援手，讓計畫得以持續邁入第11年不間斷，溫暖陪伴學子。

發起推動愛心計劃的台南市議員林美燕指出，這項計畫過去由台南市婦女聯合會、康黃金慈善愛心會與中華九紫慈善會長年資助，累計幫助超過2千人次，耗費金額上千萬元，更有學子從小朋友吃到青少年。今年暑假用餐人數394名，從7月1日持續至8月29日，合計供餐44天，由於成本增加，總經費漲至121萬餘元。

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永美獅子會今年首次參與，號召其他獅子會響應，包括永康、群英、南瀛、佳里、台南縣中央及仁德等會共同資助。獅子會300E1區第6專區主席邱勝彥與第12分區主席吳沛陵也給予支持。

今（5）日林美燕邀請15位受助學童與家長，到市議會與獅子會代表共餐。教育局與社會局代表到場致贈感謝狀，感謝各界幫助。獅子會勉勵學童努力向學，將來回饋社會，讓愛的行動延續。

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