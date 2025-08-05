塑膠公約談判日內瓦登場 環境部：我國年底提出減量里程碑

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，環境部將持續掌握塑膠公約相關議題討論，即使本次塑膠公約談判沒有結論，仍會於年底提出減量里程碑，並持續推動。（記者黃宜靜攝）

2025/08/05 17:23

〔記者黃宜靜／台北報導〕聯合國塑膠公約談判會議今（5）日展開，環境部除籌組團隊前往參與會議外，也在循環再設計中心舉辦特展，展現我國在塑膠循環經濟領域的創新與實踐成果，並指出，我國塑膠循環政策與公約4大面向契合，且不論本次談判結果為何，年底仍會提出台灣的減量里程碑。

環境部資源循環署今日於循環再設計中心開啟「塑膠循環特展」，適逢全球塑膠公約（INC-5.2）談判會議將於今日至14日在瑞士日內瓦萬國宮舉行，預計通過具法律約束力的協議，解決塑膠污染全生命週期問題。

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此次會議我國由資源循環署與海委會派員組成團隊前往參與，其中資源循環署代表、台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕透過視訊表示，此次公約重點預計著重於2點，包括：上次會議時，針對塑膠整體生命週期，特別是產油國反對對上游端的生產和製造進行管制；再者，若制定後，財務機制方面，由於開發中國家處理大量塑膠廢棄物，需龐大費用與資源，是否能獲得補貼，將可能是此次會議重點。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，全球塑膠公約目標主要為「減少和替代塑膠製品」、「塑膠產品設計確保再利用及可回收性」、「再利用塑膠轉型循環經濟」及「管理現有污染」等4大面向，目前我國的塑膠循環政策也朝著該目標進行。

環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融舉例，在減少與替代塑膠上，我國實施多項限塑政策、鼓勵發展循環容器租賃等；針對產品設計端，推動「綠色設計 4S」原則，從純料、原色、減標籤及容器本體與瓶蓋不脫落設計等著手；在轉型循環經濟方面，建立塑膠再生商品審查制度、添加再生料享優惠費率；同時，也積極透過「向海致敬」計畫等策略來管理現有污染，以清理並減少海岸廢棄物。

賴瑩瑩表示，環境部將持續掌握塑膠公約相關議題討論，即使本次塑膠公約談判沒有結論，仍會於年底提出減量里程碑，並持續推動。

循環署表示，此次特展匯聚台灣各界在塑膠循環領域的努力，呈現從源頭設計到再利用的完整循環鏈，涵蓋全球塑膠公約4大重點面向的具體成果，展覽期間自本（8）月1日至9月13日，共4大特色展區。

循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，該展匯聚台灣各界在塑膠循環領域的努力，呈現從源頭設計到再利用的完整循環鏈。（記者黃宜靜攝）

循環再設計中心舉辦「塑膠循環特展」，該展匯聚台灣各界在塑膠循環領域的努力，呈現從源頭設計到再利用的完整循環鏈。（記者黃宜靜攝）

環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融表示，台灣循環政策與塑膠公約4大面向契合，舉例來說，在減少與替代塑膠上，我國實施多項限塑政策等。（記者黃宜靜攝）

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