擴大服務大里、霧峰 中市59路公車8/8起增班、改路線入台中轉運中心

台中市統聯客運59路公車，將自8/8起調整路線。（市府提供）

2025/08/05 17:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為強化中市屯區大眾運輸服務，自8日起統聯客運59路公車路線將進行調整，擴大服務大里、霧峰地區，全數班次延伸進入舊正社區停車場，裁撤捷運松竹站至干城站間路段，改為「國軍英雄館-舊正社區停車場」，班次從現行28班提升至32班，同時調整路線進入台中轉運中心，方便乘客無縫轉乘台鐵、市區多條幹線公車。

交通局經盤點化59路公車路線，評估主要走向與200中興幹線、900北屯幹線平行或重疊，此外，59路公車台中車站以北路段也與900北屯幹線、8、15、21、270、271、276、277等多條公車行車路線相近，替代性相當高。

請繼續往下閱讀...

大里、霧峰區大眾運輸資源不若北屯路段，特別是大里杙、舊正社區交通動線偏離省道，對於大眾運輸需求殷切，運用路線調整規劃，將59路公車班次延伸進入「國軍英雄館-舊正社區停車場」，取消捷運松竹站至干城站之間的路段，整合運輸資源分配效益，加強投入屯區服務。

交通局長葉昭甫表示，調整後的59路公車，進一步深入大里杙、舊正社區等原本較偏離主要幹道區域，因應過往班次不足，此次調整可大幅改善該區與市中心的交通連結；班次方面，每日營運班次由28班提升至32班，班距更密集、候車時間縮短，提升整體服務品質。

交通局說明，59路公車調整後往國軍英雄館方向，將進駐台中車站（C月台），乘客可與台鐵、市區多條幹線公車實現無縫轉乘，加強服務大里杙、大峰路及舊正社區聯外大眾運輸服務，達到「一站轉乘、多元接駁」的交通便利性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法