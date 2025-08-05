彰師大前副校長張景然性騷挨罰3萬！全教總怒轟太輕 縣府這樣說…

彰師大爆輔諮系教授被畢業多年學生指涉性騷。（記者張聰秋攝）

2025/08/05 17:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化師範大學爆出4名教授被學生指控涉及性騷、性侵，全國教師工會總聯合會（全教總）今發新聞稿，質疑已退休的前副校長張景然，彰化縣府裁罰3萬太低，要求納入權勢關係重新審議。社會處指出，沒納入權勢是因事發於申訴人畢業後約12年，雙方目前並沒有受監督、照護、指導之關係，因此依一般性騷裁罰。

社會處表示，本案申訴人係於2024年9月21日向彰師大提出申訴，彰師大今年5月21日函文通知縣府本案調查報告及處理建議，縣府於今年6月10日召開彰化縣性騷擾防治審議會第2次會議，決議張景然性騷擾事件成立，同時依照性騷擾防治法第27條第2項及彰化縣政府處理違反性騷擾防治法案件裁罰基準「未涉及身體接觸之性騷擾行為：（一）第1次處1萬元以上3萬元以下罰鍰。」裁處。

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社會處指出，委員們考量該案申訴人遭受性騷擾時間長達3個月，且行為人多次以言詞性騷擾造成申訴人不適，又行為人具有輔導諮商專業背景，卻以「準諮商」一詞模糊自身行為，建議裁罰3萬元。

全教總新聞稿痛批，縣府只用「性騷擾防治法」裁罰張景然教授，並未考量教授的權勢地位及行為影響的嚴重性，涉權勢關係之性騷擾應處6萬元以上罰鍰，而非用一般性騷擾看待。

據了解，申訴人已向衛福部提出訴願，對此，社會處指出，若衛福部認為申訴人訴願有理，退回該裁罰案件，彰化縣也會儘速召開審議委員會議重新審議。

此案被指涉4名教授，除了張景然外，一位黃姓教授涉及性侵已被解聘，並終生不得聘任教師，另外2位王姓教授還在調查階段，當中1位原本兼該校學務長與性平委員，在被調查後已卸任學務長與性平委員。

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