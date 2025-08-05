米其林餐飲名人楊寶霖設教育基金會 澎湖西嶼揭牌助家鄉弱勢學子

楊寶寶教育基金會在澎湖縣西嶼鄉合界村舉行揭牌儀式。（楊寶寶教育基金會提供）

2025/08/05 17:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由高雄米其林必比登品牌「楊寶寶蒸餃」創辦人楊寶霖捐資設立的「財團法人楊寶寶教育基金會」，今（4）日在澎湖縣西嶼鄉合界村舉行揭牌儀式，正式宣告投身公益助學。楊寶霖董事長為合界村子弟，其父楊自在曾連任五屆村長，後任鄉民代表及副主席，是地方備受敬重的基層領袖。

1993年楊寶霖白手起家創立「楊寶寶蒸餃」，堅持「真材實料、用心待人」的理念，將餐飲品牌深耕高雄楠梓區，現有旗艦店、總店、德惠店3間分店，連續3年獲米其林必比登推薦。他表示，小時候讀書艱辛，深知資源得來不易。如今事業穩定，設立教育基金會是希望讓更多有心向學的孩子不再為經濟所困，能安心追夢，讓善的循環在家鄉生根。

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基金會今年6月完成地方法院登記及澎縣府許可設立，初始資本額200萬元，董事會及監察人團隊多元專業。宗旨聚焦五大主軸：獎助學金培育人才、認助清寒及急難學生、捐助教育慈善與公益活動、協助推動教育事務及其他公益教育服務，力求資源公平、縮減城鄉差距。揭牌儀式由楊寶霖董事長率董事、監察人團隊出席，過程莊重簡約。

執行長李家萱表示，基金會重點在於讓每一分資源實際落到學生與家庭最需要的地方。未來將依據5大主軸，與學校及各單位密切合作，設計符合在地需求的獎助學金、認助及助學措施，也會針對遭遇突發困難的學童提供適時協助。

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