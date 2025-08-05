培養AI人才！ 虎科大響應「AI新秀計畫」開專班 學生免學費還領24萬

經濟部推出「AI新秀計畫」，作為計畫合作學校的國立虎尾科技大學開設「無人機AI賦能學分學程」，帶領40名學員展開8個月課程與實習。（記者李文德攝）

2025/08/05 17:20

〔記者李文德／雲林報導〕面對AI浪潮加速來襲，經濟部推出「AI新秀計畫」，作為計畫合作四校之一的國立虎尾科技大學開設「無人機AI賦能學分學程」，帶領40名大專畢業生，8月起展開8個月免費無人機專班課程，且學員能領到最高24萬元津貼，盼培育日後AI人才即戰力。

虎科大校長張信良表示，此次無人機專班聚焦在工程、電資相關科系且大學畢業未滿2年學生，提出4個月學校專業訓練、4個月企業實習，在學校專業知識橫跨飛機工程、自動化工程、資訊工程系等超過10名師資，安排無人多旋翼機考照實務、製造應用、AI系統建模與應用等課程，強化學員系統整合與應用實作能力。

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飛機工程系助理教授王正賢指出，如他的課程先帶領學生認識無人機構造、零件，再上課後約第8、9週，學生們必須學自主設計、製作出無人機零件，對於學生而言「很硬」，但在實習階段方可發揮戰力。

今年甫從光電工程畢業的梁姓女同學表示，在學期間已經接觸過AI與無人機相關課程，因此有濃厚興趣，且智慧科技是未來趨勢，將朝AI無人機方面發展。

張信良指出，專班學員在校可領每月2萬元津貼，實習每月領3萬元津貼，全由經濟部補助，並全額免學費訓練，加上26家企業開出逾60個實習職缺，為搶人才都祭出4萬元簽約金，每名學生最高可領24萬元，盼課程、獎勵雙管齊下培育日後AI人才即戰力，目前正規畫第二期專業課程，將鎖定智慧載具方面，讓學生學習AI電動車相關產業知識。

經濟部推出「AI新秀計畫」，作為計畫合作學校的國立虎尾科技大學開設「無人機AI賦能學分學程」，帶領40名學員展開8個月課程與實習。（記者李文德攝）

經濟部推出「AI新秀計畫」，作為計畫合作學校的國立虎尾科技大學開設「無人機AI賦能學分學程」，帶領40名學員展開8個月課程與實習。（記者李文德攝）

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