太陽終於露臉了 台南關廟麵開始曬製、趕貨

台南終於出現太陽，關廟麵趕緊曬製。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/05 17:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「丹娜絲」颱風之後持續降雨直至昨晚，民眾自嘲都下到發霉了，而如同「不見天日」的氣候型態，進入旺季的台南關廟麵難以上工，業者相當無奈；今午起，久違的太陽露臉了，立刻啟動曬製，全力趕貨。

知名的長安製麵廠，以年產量的6成主攻外銷，建立優質的台灣品牌，負責人陳興隆說，由於農曆7月各宮廟都舉辦中元普度，訂單激增，為平常的翻倍，因此會暫時調整出貨排序，先供應內需市場，讓客戶順利完成祭拜活動。

請繼續往下閱讀...

陳興隆提到，關廟麵採天然日曬為主，今年7月的豪雨不斷，實際上工僅有8天，讓供銷大受影響，比起以往同期，產能減少3成之多；利用太陽露臉的機會，加快製作的腳步，必要時，則啟動乾燥室輔助，在兼顧品質的前提下全力趕貨，積極消化已延遲的訂單。

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，根據作業記錄，從丹娜絲侵襲之後，西南氣流持續影響，老天都不賞臉，集貨場難以進行完整的曬製，扣除週休二日，7月份上工不到1個禮拜，天數之少，20年來首見，訂單一直湧入，卻無貨可出。

黃國斌提到，關廟麵與鳳梨、綠竹筍等，並列地方產業三寶，農曆中元普度是每年的旺季，訂單比平常增加5成，但今西南氣流攪局，嚴重影響出貨，趁著有陽光的時候全力趕製，而今天也是8月份首度上工，可見雨勢持續之久。

久違的太陽出來了，關廟麵啟動曬製作業。（記者吳俊鋒攝）

太陽出來了，關廟麵加快製作的腳步。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法