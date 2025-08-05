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    注意!台中海洋館8/21開幕 高鐵台中站無直達公車

    台中海洋館內部展示設計頗具巧思。（台中海洋館提供）

    台中海洋館內部展示設計頗具巧思。（台中海洋館提供）

    2025/08/05 16:59

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館8月21日開幕在即，台中市府日前於海線地區新增一條台灣好行路線，「679台中活力海洋線」已上路運行，至於搭乘高鐵的旅客，目前高鐵台中站無直達梧棲漁港與海洋館公車，可搭乘市公車至朝馬或搭至台中站轉市公車，也可搭乘往海線的區間車，至清水火車站轉搭市公車。

    交通局表示，民眾如從市區到鄰近梧棲觀光漁港的「台中海洋館」，可以在台中車站搭乘309路，或到清水車站搭乘688路、688路副線、679路副線、大甲車站前搭乘679路、679路副線，遊客不必擔心停車問題，輕鬆搭乘公車，台中市民還能專享搭公車10公里免費，超出10公里最多只要10元車資的「雙十公車」優惠，享受台中市濱海觀光廊帶的美景。

    台中高鐵目前無直達梧棲漁港與海洋館公車，交通局指出，曾推出655路從新烏日車站直接上台74、國道3號到高美濕地，但推出後還是不敵台鐵區間車到清水轉乘的競爭，後來停駛，目前推出高鐵台中站與高美濕地計程車共乘服務，此次路線由台灣大車隊經營服務，營運時間為上午8時起至19時止，乘車前1至3日請先撥打手機/市話「55688」預約，搭乘人數2人、每人分擔車資560元；搭乘人數3人、每人分擔車資375元；搭乘人數4人、每人分擔車資280元；搭乘人數5人（含）以上、第1、2排者每人分擔車資225元、第3排者每人分擔車資205元。

    開車族部分，海洋館周邊有106個小客車停車位和20個大客車位停車位，並會視營運情況開放台中區漁會停車場，供遊客臨時停放。

    遊客可搭乘309路、679路與688路公車至海洋館。（記者張軒哲攝）

    遊客可搭乘309路、679路與688路公車至海洋館。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館規劃大小客車停車格。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館規劃大小客車停車格。（記者張軒哲攝）

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